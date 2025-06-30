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На Даугаве прошла регата парусников (фото) 0 1037

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
На Даугаве прошла регата парусников (фото)
ФОТО: LETA

В воскресенье, 29 июня, на Даугаве в районе Андрейсалы прошла регата "GoRR" и парад парусников с участием около 70 яхтсменов.

Как это было, смотрите на фото агентства ЛЕТА.

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