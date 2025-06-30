На Даугаве прошла регата парусников (фото)

ФОТО: LETA
В воскресенье, 29 июня, на Даугаве в районе Андрейсалы прошла регата "GoRR" и парад парусников с участием около 70 яхтсменов.
Как это было, смотрите на фото агентства ЛЕТА.
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В воскресенье, 29 июня, на Даугаве в районе Андрейсалы прошла регата "GoRR" и парад парусников с участием около 70 яхтсменов.
Как это было, смотрите на фото агентства ЛЕТА.
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