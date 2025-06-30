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Начинаются ремонтные работы на окружной дороге Риги в сторону Берги и Саласпилса 0 442

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Начинаются ремонтные работы на окружной дороге Риги в сторону Берги и Саласпилса
ФОТО: pixabay

С сегодняшнего дня на окружной дороге Риги в сторону Берги и Саласпилса начинаются ремонтные работы, сообщили агентству ЛЕТА в государственной компании "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Ремонтные работы начинаются на путепроводе через Даугавпилсское шоссе и на мосту через реку Большая Югла возле Упесциемса.

Движение регулируется светофорами, ограничение скорости составляет 30 километров в час. Движение будет замедленным, работы продлятся до конца августа.

В дорожной сети государственного значения строительные работы проходят на 71 участке, в том числе на 28 участках региональных автодорог, 21 участке местных дорог и 10 участках главных автодорог, а также на 11 мостах и путепроводах.

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#дорожное движение
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