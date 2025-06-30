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Не верится, но на этой неделе в Латвии обещают сильную жару 0 1783

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Не верится, но на этой неделе в Латвии обещают сильную жару
ФОТО: LETA

В середине этой недели температура воздуха в Латвии может подняться до +30 градусов, однако с пятницы станет прохладнее, свидетельствуют актуальные прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

Во вторник, среду и четверг ожидается в основном сухая и солнечная погода, западный ветер будет слабым. В среду температура воздуха поднимется до +25…+29 градусов, в четверг — до +26…+31 градуса. Местами на побережье, при ветре с моря, столбик термометра будет колебаться около +20 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в пятницу будет больше облаков, при умеренном северо-западном ветре температура воздуха не превысит +17…+23 градусов. В конце недели возможны осадки.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первой половине июля средняя температура воздуха в Латвии ожидается немного ниже нормы, а во второй половине месяца и в августе — выше нормы. Количество осадков прогнозируется меньше среднего многолетнего показателя, за исключением следующей недели, когда возможны более обильные дожди.

Во второй половине июня и в июле наблюдается самое высокое за год ультрафиолетовое излучение. С 11:00 до 16:00 следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами или носить закрытую одежду и использовать солнцезащитный крем. Также рекомендуется надевать головной убор и солнцезащитные очки.

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