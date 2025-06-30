Понедельник: ветер не сдаёт позиций, но дождь отступает

В понедельник в Латвии продолжит дуть порывистый ветер, а кратковременный дождь ожидается только во второй половине дня в самых восточных районах страны, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Облачность будет небольшой и переменной. Максимальная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер, местами умеренный, а местами - сильный, в порывах достигающий скорости 14–19 метров в секунду.

В Риге последний день июня будет преимущественно сухим и солнечным. Будет дуть сильный северо-западный ветер, в порывах усиливающийся до 18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +16...+18 градусов.

В полдень и после обеда, при солнечной погоде, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней, поэтому жителей призывают не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.