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«Пожертвованные авто» за 1000 евро: деятельность Tev вызвала скандал и проверки 8 1728

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
LETA
Сооснователь общества Tev Микс Дубурс.

Сооснователь общества Tev Микс Дубурс.

ФОТО: LETA

Государственные учреждения Латвии пересмотрят сотрудничество с обществом "Tev", которое, как выяснилось, просило у украинцев по 1000 евро за доставку конфискованных автомобилей, переданных в рамках гуманитарной помощи.

Государственное агентство обеспечения, которое передает конфискованные у пьяных водителей автомобили благотворительным организациям для отправки в Украину, в ближайшее время пересмотрит сотрудничество с обществом "Tev", пишут общественные СМИ.

Передача Латвийского телевидения "de facto" ранее сообщила, что общество требовало от получателей помощи - украинцев - компенсации в размере тысячи евро за автомобиль. В целом Государственное агентство обеспечения в этом году передало "Tev" 41 автомобиль.

После сюжета в "de facto" министр внутренних дел Рихардс Козловскис, в чьем ведении находится агентство, также ожидает детального расследования деятельности общества. Сотрудничество с "Tev" пересмотрит и Рижская дума, которая неоднократно передавала ему автомобили для доставки в Украину. Также между думой и обществом заключен договор о строительстве убежища в Чернигове.

"Если честно, для меня эта информация стала шоком, потому что мы были полностью уверены, что пожертвованные автомобили безвозмездно передаются украинским военным или государственным структурам. Я поручил исполнительному директору провести проверку по уже действующим совместным проектам. Мы также приостановили передачу нескольких автомобилей до выяснения ситуации", - сказал бывший мэр Риги Вилнис Кирсис, добавив, что в думе рассматривают возможность передавать автомобили другим организациям.

Так почему же общество "Tev" требовало деньги за доставку автомобилей в Украину? Представитель организации Амела Аль-Асбахи пояснила, что у общества закончились пожертвования.

"В среднем у нас получается по 1000 евро расходов на одну машину. Мы можем передавать эти машины украинским воинским частям и государственным учреждениям. Если они могут компенсировать часть этих расходов, для нас это большая поддержка. У нас были случаи, когда военные части нас поддерживали", - сказала представитель общества.

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(8)
  • ЕА
    Евгений Агапий
    1-го июля

    молодцы ребята - если весь "цивилизованный" (а по сути разбойничий) мир наживается на Окраине (поставки/торговли оружием (причем в обе стороны), наркотиков, торговля детьми (фонд жены презика-нарика), человеческими органами и т.п., то почему скромным латвийским трудягам, даже с сложно выговариваемыми фамилиями, не подключится к раздаче пирога?

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го июня

    А мне больше всего понравились слова "Представитель организации Амела Аль-Асбахи пояснила...". Я не ослышался, это действительно латышское общество, и работает оно в Латвии, а не, скажем, в Сирии?

    52
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    1-го июля

    Нет вы таки не ослышались, это действительно латышское общество и фамилия представительницы действительно чисто латышская. И работает оно исключительно в Латвии, в интересах и на благо всех народов населяющих Латвию.

    3
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    30-го июня

    Такие добрые дела всегда преследуют корыстные цели.

    47
    1
  • 30-го июня

    Торгуют этими корытами. Это ведь бизнес . От души !!!

    32
    1
  • A
    Aleks
    30-го июня

    На Украине деятельность этого общества вызвала скандал среди богатых ухилянтов:Хорошие машины на фронт?Совсем эти латыши охренели,поэтому чей то высокопоставленный папа пожаловался и теперь хорошие,приличные машины по дешёвке пойдут в другие руки .Кто ж пройдет мимо такого гешефта с двух сторон?😂

    45
    3
  • Д
    Дед
    30-го июня

    Радости нет предела, когда дуркуют дебилов, которые помогают украинским нацистам. Неужели, они правду думали, что их правители их не обуют.

    48
    4
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Что то я не догнал....Смысл этого общества... Т е туда отдают машины,общество должно перегнать машины на Украину и заплатить свои деньги?!😎 А если денег нет? Тогда должен кого то ограбить,чтобы украинцы получили машины латвийцев?! Кто то что то не договаривает Насколько помню,как писали раньше,за передачу машин отвечал от министерства обороны бывший ,,интеллектуал,,и ,,бочконос,,Бергман?

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