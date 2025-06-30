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С завтрашнего дня в Латвии можно убивать благородных оленей 4 1444

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
С завтрашнего дня в Латвии можно убивать благородных оленей

В отдельных регионах Латвии со вторника, 1 июля, будет разрешена охота на благородных оленей, сообщили в Государственной лесной службе (ГЛС).

В службе поясняют, что обычно сезон охоты на самок благородного оленя и маленьких оленят официально начинается 15 июля, а на самцов до двух лет — с 15 августа.

Однако, учитывая текущее состояние популяции благородных оленей и необходимость снижения ущерба лесному и сельскому хозяйству, ГЛС приняла решение разрешить охоту на этих животных в ряде регионов Латвии уже с 1 июля.

Охота будет разрешена только на тех территориях, где принято решение о необходимости ограничения численности благородных оленей.

Для управления популяцией ГЛС призывает охотников до 15 июля придерживаться принципа выбора и отстреливать только самок без детенышей.

По оценке ГЛС, в Латвии обитает около 60 000 благородных оленей. Если ранее популяция этих животных увеличивалась, то в последние годы наблюдается её сокращение.

В прошлом охотничьем сезоне было добыто 29 379 оленей, что составило 87% от допустимого лимита.

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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го июня

    Боюсь, что лицензии на отстрел депутатов народ будет раскупать быстрее, чем на отстрел оленей. Кстати, когда на депутатов сезон открывается?

    55
    1
  • F
    FOXBAT
    30-го июня

    Что б у этих охотников, которые будут убивать таких прекрасных и благородных животных, рога на головах выросли таких же размеров !

    82
    7
  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го июня

    Если оленя не говорить на латиском-смело расстреливай как шпиона....Если на лобе латиский круст-пой тра ла лай и ем горох.

    19
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    30-го июня

    А чего так? Объели кого-то? Радуйтесь, что в Латвии ещё есть такие прекрасные животные.

    54
    4
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