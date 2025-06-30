С завтрашнего дня в Латвии можно убивать благородных оленей

В отдельных регионах Латвии со вторника, 1 июля, будет разрешена охота на благородных оленей, сообщили в Государственной лесной службе (ГЛС).

В службе поясняют, что обычно сезон охоты на самок благородного оленя и маленьких оленят официально начинается 15 июля, а на самцов до двух лет — с 15 августа.

Однако, учитывая текущее состояние популяции благородных оленей и необходимость снижения ущерба лесному и сельскому хозяйству, ГЛС приняла решение разрешить охоту на этих животных в ряде регионов Латвии уже с 1 июля.

Охота будет разрешена только на тех территориях, где принято решение о необходимости ограничения численности благородных оленей.

Для управления популяцией ГЛС призывает охотников до 15 июля придерживаться принципа выбора и отстреливать только самок без детенышей.

По оценке ГЛС, в Латвии обитает около 60 000 благородных оленей. Если ранее популяция этих животных увеличивалась, то в последние годы наблюдается её сокращение.

В прошлом охотничьем сезоне было добыто 29 379 оленей, что составило 87% от допустимого лимита.