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Снова стихия? Синоптики предупредили о погоде во вторник в Латвии 0 36260

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Снова стихия? Синоптики предупредили о погоде во вторник в Латвии
ФОТО: Unsplash

По прогнозам синоптиков скорость ветра должна уменьшиться.

Во вторник в Латвии сохранится ветреная погода, но ветер уже не будет таким сильным, как в понедельник и воскресенье, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на востоке страны местами возможен кратковременный дождь. Наиболее солнечным день будет в Курземе и на Видземском побережье.

Ночью ветер стихнет, лишь на Видземском побережье сохранятся порывы до 15 метров в секунду. Днем на большей части территории страны скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+12 градусов, на побережье -до +14. Во второй половине дня термометры уже будут показывать +20...+24 градуса, в некоторых районах на побережье температура не превысит +18 градусов.

В Риге завтра будет сухо и солнечно. Скорость северо-западного ветра в порывах составит 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, местами в пригороде - до +11. Во второй половине дня температура будет держаться у отметки +20 градусов.

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