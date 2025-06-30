Учить водить станет сложнее: кто потеряет право на «белые права»

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В дирекции пояснили, что планируются изменения в индивидуальном обучении, однако для их введения необходимо внести поправки в нормативную базу, в том числе в Закон о дорожном движении. Таким образом, изменения могут вступить в силу в следующем году.

Согласно проекту изменений, индивидуальное обучение смогут проводить лица не моложе 24 лет, имеющие водительский стаж не менее пяти лет.

Также предполагается, что обучать будущих водителей не смогут лица, у которых за последние пять лет были лишения водительских прав. Кроме того, у инструкторов не должно быть более семи штрафных баллов.

Планируется, что индивидуальному инструктору потребуется зарегистрироваться в системе "e-CSDD", а обучать он сможет не более трёх будущих водителей в год.

Как пояснили в CSDD, изменения направлены на то, чтобы процесс обучения могли проводить только те лица, которые подают положительный пример в дорожном движении и способствуют безопасному и ответственному вождению.

В настоящее время Закон о дорожном движении предусматривает, что индивидуально обучать водителю управлению транспортным средством, не осуществляя коммерческую деятельность, разрешается водителям, достигшим 18-летнего возраста и имеющим водительские права соответствующей категории не менее трёх лет.

CSDD является государственной акционерной компанией. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдаёт водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Владельцем капитальных долей дирекции является Министерство сообщения.