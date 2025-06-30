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Уже завтра для электросамокатов обязательна OCTA 0 605

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Уже завтра для электросамокатов обязательна OCTA

С 1 июля 2025 года вступает в силу требование о покупке полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) для электросамокатов.

Это предусмотрено принятыми 14 ноября 2024 года поправками к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Виды транспортных средств, на которые распространяются требования закона об OCTA, перечислены в пункте 12 части первой статьи 1 этого закона. Поправки дополнили данный перечень электросамокатом, который подлежит регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

"Такое положение закона принято для защиты других участников дорожного движения — пешеходов и водителей, а также имущества третьих лиц от возможных убытков", — ранее поясняло Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB). OCTA покрывает ущерб, причинённый пострадавшим в ДТП третьим лицам, тем самым защищая виновника происшествия от финансовых последствий.

Следует отметить, что с 1 апреля 2024 года регистрация электросамокатов в CSDD является обязательной. Это установлено поправками к Закону о дорожном движении, вступившими в силу 6 июля 2023 года.

Согласно общедоступным данным, на 1 июня этого года в CSDD были зарегистрированы 28 307 электросамокатов: из них 11 294 — арендные, 16 739 — принадлежащие физическим лицам, и 274 — юридическим лицам.

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