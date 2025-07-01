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Латвия опять отличилась: почему наши шпроты в Египте дешевле, чем дома? 4 2035

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
grani.lv
Латвия опять отличилась: почему наши шпроты в Египте дешевле, чем дома?

Латвийские шпроты продаются в Египте по более низкой цене, чем в самой Латвии. Как такое возможно? Одно из объяснений — налог на добавленную стоимость. В Латвии ставка НДС составляет 21% — одна из самых высоких в Европейском союзе.

Для сравнения, в Люксембурге, стране с высоким уровнем жизни, НДС на продукты всего 3%. Во Франции, Бельгии и Польше он также невелик — 5-6%. Особенно заметно влияние Польши: благодаря низким налогам, товары там ощутимо дешевле, и это оказывает давление на латвийский рынок.

Об этом в эфире передачи «На линии» на TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, пишет LA.LV.

В Латвии наконец-то проблему высоких цен на продукты тоже начали решать. 27 мая был подписан меморандум, цель которого — сделать продукты питания более доступными. Предусматривается введение «корзины доступных товаров», запуск инструмента сравнения цен и увеличение доли отечественной продукции на полках магазинов. Работа над реализацией идёт активно, и, по словам министра экономики Виктора Валайниса, первые реальные изменения можно заметить уже сейчас.

В корзину войдут около 50 продуктов. В каждой из 10 категорий будет хотя бы один товар по минимальной цене. Ассортимент планируется регулярно обновлять. Параллельно создаётся цифровой инструмент сравнения цен, который будет основываться на данных, ежедневно передаваемых Центральному статистическому управлению. Информация станет доступна на сайте Министерства экономики и в других ресурсах для потребителей.

Чтобы это работало, планируется внести изменения в Закон о защите прав потребителей, обязав продавцов предоставлять данные. Кроме того, меморандум предусматривает кампании в поддержку латвийских производителей и продукции местного происхождения.

Цель государства — добиться 20-процентного снижения цен на самые необходимые продукты и расширить присутствие латвийских товаров в магазинах страны.

К слову, некоторые торговые сети Латвии – такие как Rimi, Maxima, Lidl – уже заявили о введении «корзин низких цен». А вы уже оценили?

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#цены #продукты
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(4)
  • Лк
    Летучий корабль
    1-го июля

    Уже все оценили. Понапихали в корзинку свои же бренды. И по тем ценам, по которым данные товары и до "снижения" продавались.

    29
    0
  • RZ
    Ribka Zolotaja
    1-го июля

    Так почему наши шпроты дешевле в Египте?

    36
    0
  • A
    Aleks
    1-го июля

    На ,,Делфях,,как то была в свое время статья о том,как пьяный эстонец подошёл к раввину в шляпе и костюме и предложил ему убраться из страны вместе со всем Каналом. Угрожал и вел себя агрессивно. Никуда не убежал и дождался приезда полиции..До суда был под подпиской о невыезде. Состоялся Суд и как вы думаете,эстонец был как то наказан?!😎 Нет абсолютно- суд его полностью оправдал. О чем это говорит догадаетесь сами. Вполне реальный факт из латвийской и эстонской прессы . Такое в Латвии даже представить невозможно,потому что судья ФЕЛДМАНис из Курземе даст такому ,,эстонцы,,лет 10-15.

    5
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  • A
    Aleks
    1-го июля

    Как то смотрел фильм на Ютубе про кланы,которые правят миром. Так вот,нам не повезло-нами правит самый жадный и ненавидящий людей Клан. В Польше его немного отодвинули,в Литве убрали Лансбергисов и все стало меняться,эстонцы их не допустили с 1992 года,поэтому и живут лучше всех.

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