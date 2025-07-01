Латвия опять отличилась: почему наши шпроты в Египте дешевле, чем дома?

Латвийские шпроты продаются в Египте по более низкой цене, чем в самой Латвии. Как такое возможно? Одно из объяснений — налог на добавленную стоимость. В Латвии ставка НДС составляет 21% — одна из самых высоких в Европейском союзе.

Для сравнения, в Люксембурге, стране с высоким уровнем жизни, НДС на продукты всего 3%. Во Франции, Бельгии и Польше он также невелик — 5-6%. Особенно заметно влияние Польши: благодаря низким налогам, товары там ощутимо дешевле, и это оказывает давление на латвийский рынок.

Об этом в эфире передачи «На линии» на TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, пишет LA.LV.

В Латвии наконец-то проблему высоких цен на продукты тоже начали решать. 27 мая был подписан меморандум, цель которого — сделать продукты питания более доступными. Предусматривается введение «корзины доступных товаров», запуск инструмента сравнения цен и увеличение доли отечественной продукции на полках магазинов. Работа над реализацией идёт активно, и, по словам министра экономики Виктора Валайниса, первые реальные изменения можно заметить уже сейчас.

В корзину войдут около 50 продуктов. В каждой из 10 категорий будет хотя бы один товар по минимальной цене. Ассортимент планируется регулярно обновлять. Параллельно создаётся цифровой инструмент сравнения цен, который будет основываться на данных, ежедневно передаваемых Центральному статистическому управлению. Информация станет доступна на сайте Министерства экономики и в других ресурсах для потребителей.

Чтобы это работало, планируется внести изменения в Закон о защите прав потребителей, обязав продавцов предоставлять данные. Кроме того, меморандум предусматривает кампании в поддержку латвийских производителей и продукции местного происхождения.

Цель государства — добиться 20-процентного снижения цен на самые необходимые продукты и расширить присутствие латвийских товаров в магазинах страны.

К слову, некоторые торговые сети Латвии – такие как Rimi, Maxima, Lidl – уже заявили о введении «корзин низких цен». А вы уже оценили?