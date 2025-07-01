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Минблаг оценивает - урезать ли пенсию, если пенсионер продолжает работать 1 2397

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LTV
Минблаг оценивает - урезать ли пенсию, если пенсионер продолжает работать

Из-за существенного роста расходов регулирование пенсий по старости в Латвии необходимо пересмотреть, признал министр благосостояния Рейнис Узулниекс (ZZS) в интервью программе «Утренняя панорама» на LTV во вторник.

Министр подчеркнул, что расходы на содержание пенсионной системы за последние годы уже существенно выросли, и они будут расти еще быстрее, поскольку заработная плата за последние годы выросла довольно существенно.

Еще одной причиной пересмотра пенсионной системы политик назвал нехватку рабочей силы в Латвии.

Узулниекс отметил, что изменения могут быть разными — будет оценено повышение пенсионного возраста и увеличение минимального количества лет трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости. Также будет оценено, стоит ли ограничивать получение пенсии по старости и выплачивать только ее часть, если человек продолжает работать после выхода на пенсию. Хотя это будет способствовать нехватке рабочей силы. Также могут быть пересмотрены профессии, в которых можно получать пенсию по старости.

Министр подсчитал, что изменения могут коснуться только вновь назначенных пенсий по старости.

Узулниекс не стал подробно комментировать свою позицию и наиболее вероятный вариант реформирования пенсий по старости, призвав людей подождать до четверга, 3 июля, когда предложения по реформе будут оценены специализированной рабочей группой.

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#пенсии #правительство
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(1)
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    Aleks
    1-го июля

    Когда ж вы нажретесь,Су..Ки.?! Полстраны вас ненавидит. Полстраны точит вилы.

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