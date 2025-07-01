Военной базе НАТО в Марупесском крае, недалеко от Рижского аэропорта, решено присвоить имя канадского военнослужащего Патрика Лабри, погибшего во время учений в Болгарии. База будет называться "Camp Labrie", сообщило Министерство обороны.

На этой военной базе размещена как часть бригады НАТО в Латвии, так и 17-й батальон Земессардзе. В июле этого года она сможет разместить до 700 канадских солдат.

Площадь "Camp Labrie" составляет около 178 000 квадратных метров (это 25 футбольных полей). Здесь разместится штаб и другие подразделения бригады НАТО в Латвии.

Патрик Лабри служил в канадской многонациональной боевой группе усиленного передового присутствия НАТО и погиб в 2018 году при исполнении служебных обязанностей во время учений в Болгарии.

В церемонии участвовали посол Канады в Латвии Брайан Сворк, командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, командир канадского военного командования в Латвии полковник Джим Смит, а также родные и друзья Патрика Лабри.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 года началось расширение военного контингента НАТО в Латвии до уровня бригады, которая будет включать более 3500 военнослужащих. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.