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На карте Латвии увековечили имя погибшего солдата из Канады 6 1356

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Фото - министерство обороны ЛР

Фото - министерство обороны ЛР

Военной базе НАТО в Марупесском крае, недалеко от Рижского аэропорта, решено присвоить имя канадского военнослужащего Патрика Лабри, погибшего во время учений в Болгарии. База будет называться "Camp Labrie", сообщило Министерство обороны.

На этой военной базе размещена как часть бригады НАТО в Латвии, так и 17-й батальон Земессардзе. В июле этого года она сможет разместить до 700 канадских солдат.

Площадь "Camp Labrie" составляет около 178 000 квадратных метров (это 25 футбольных полей). Здесь разместится штаб и другие подразделения бригады НАТО в Латвии.

Патрик Лабри служил в канадской многонациональной боевой группе усиленного передового присутствия НАТО и погиб в 2018 году при исполнении служебных обязанностей во время учений в Болгарии.

В церемонии участвовали посол Канады в Латвии Брайан Сворк, командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, командир канадского военного командования в Латвии полковник Джим Смит, а также родные и друзья Патрика Лабри.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 года началось расширение военного контингента НАТО в Латвии до уровня бригады, которая будет включать более 3500 военнослужащих. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

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#нато
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Оставить комментарий

(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    2-го июля

    Сдох на чужой земле? Значит оккупант! А к оккупантам совершено другое отношение! Почему ФюрерФонШвайн не осудила за то что топтал чужую землю?

    8
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го июля

    Глубже надо лизать, тщательнее... Назовите в честь собаки Трампа. Ах, у него нет собаки? Ну тогда в честь самого Трампа.

    30
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    Это какой то новый край, которого то и на карте нет - МарупЕсский?

    34
    4
  • Лк
    Летучий корабль
    1-го июля

    Да уж...В каждой избушке - свои погремушки.

    23
    3
  • lg
    lo gos
    1-го июля

    других героев нету

    36
    3
  • Д
    Дед
    1-го июля

    Не думаю, что зализ засчитан. Плевать они хотели на наших жополизов.

    56
    3
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