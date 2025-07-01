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Планируется дополнительный набор 500 профессиональных военнослужащих 2 1143

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Планируется дополнительный набор 500 профессиональных военнослужащих
ФОТО: LETA

С июля Национальные вооруженные силы (НВС) планируют начать дополнительный набор 500 военнослужащих профессиональной службы.

Минобороны надеется, что дополнительный набор позволит НВС уже в этом году достичь численности состава в 8000 военнослужащих, а также поможет оперативно укреплять подразделения профессиональной службы и еще теснее интегрироваться в оборонную структуру НАТО.

Чтобы обеспечить ускоренное заполнение 500 мест в подразделениях НВС в этом году на выплату зарплат предусмотрено до 7,7 млн евро. Средства будут перераспределены между бюджетными программами Министерства обороны.

Так как в плане развития НВС на 2025-2036 годы учтено увеличение числа военнослужащих, часть этих должностных мест уже запланирована в бюджетной базе на 2026 год. Таким образом, в 2026 году для выплаты зарплат 228 военнослужащим необходимо финансирование в размере 6,5 млн евро.

Пополнение личного состава необходимо как среди офицеров, так и инструкторов и солдат. В первую очередь будет пополнен состав механизированной бригады сухопутных сил, экипажей боевых машин пехоты, подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и кадетов Национальной академии обороны.

Как сообщалось, концепция государственной обороны предусматривает увеличение численности НВС к 2030 году в условиях мира до 31 000 военнослужащих, в том числе 4000 солдат службы государственной службы, 8000 профессиональных военнослужащих, 12 000 земессаргов и 7000 резервистов.

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#призыв в армию #нвс
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Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    За набор кадетов в Латвийскую армию отвечал Рихард Розенбаумс. После начала войны России с Украиной за набор кадетов стал отвечать Рихард Розенблюмс.Оказалось,что это один и тот же человек-😂просто фамилия Розенбаум не вписывалась в тему. Ну а уж Розенблюмс с вписалась однозначно.😂😂😂

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  • lg
    lo gos
    1-го июля

    А содержать их будут пенсионеры и инвалиды

    30
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