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Расскажут о новом телефоне Рижской думы 1 562

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Расскажут о новом телефоне Рижской думы

Сегодня в Рижской думе состоится пресс-конференция, на которой должностные лица самоуправления подробно расскажут о новом едином информационном телефоне столицы, сообщил агентству ЛЕТА координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

Информационный телефон создан путем централизации нескольких бесплатных и других информационных телефонов учреждений.

Пресс-конференция начнется в 11:30 в вестибюле на 4-м этаже ратуши. В ней примут участие исполнительный директор Риги Янис Ланге, а также представители Центра жителей микрорайонов Риги и управления гражданской обороны и оперативной информации.

Во время мероприятия будет возможность узнать, какие новые возможности предоставит жителям использование этого телефона и как это улучшит возможности муниципальных служб по эффективному реагированию в кризисных ситуациях.

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#рижская дума
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