С 1 июля врач должен сообщить пациенту варианты лечения и их стоимость

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в законе о правах пациентов, которые, как ожидается, значительно изменят систему здравоохранения Латвии, сделают ее более гуманной.

Уважение к правам и нуждам каждого обратившегося за медицинской помощью человека должны стать основой. Закон был разработан в результате начатых еще в 2022-м совместных дискуссий с организациями пациентов и профессионалами, рассказывает передача «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Все медицинские учреждения должны будут разработать планы по реализации прав пациентов, отметила директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка.

«Эти изменения вступают в силу не просто так, а для реализации идеи о том, что в центре медицинской помощи стоит пациент. Вся система здравоохранения теперь будет ориентирована на пациента, и помощь должна оказываться с соблюдением всех его прав. Это не должно оставаться лишь на бумаге, а должно активно внедряться в жизнь», — утверждает чиновница.

По ее словам, каждый пациент должен быть проинформирован о своих правах, включая право на участие в принятии решений относительно своего лечения. Важно, чтобы пациенты знали, какие у них есть варианты лечения и каковы возможные последствия.

«Планируются как информационные кампании, так и активная работа пациентских организаций по информированию о правах пациентов. В настоящее время одной из главных проблем является недостаток осведомленности пациентов о своих правах.

Важно, чтобы пациенты знали о своем плане лечения, а также о доступных вариантах терапии.

Например, о том, какое решение может принимать врач в случаях, когда ребенок отказывается от лечения. Кроме того, пациенты должны быть информированы о затратах и применяемых методах лечения — все это необходимо знать до начала терапии», — объясняет С. Янка.

Санита Янка также подчеркивает, что, учитывая разнообразие пациентов, от спокойных до тревожных, необходимо разрабатывать гибкие инструкции: «Мы также осознаем, что пациенты очень различаются. В любом случае ситуация, когда пациент не знает своих прав и, возможно, принимает неправильное решение, является крайне нежелательной».

Ключевым аспектом внедрения новых правил является создание культуры безопасности пациентов в медицинских учреждениях. Декан факультета социальных наук Рижского университета им. Страдыня и внештатный советник министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов Карина Палковa отметила: «С вступлением закона в силу каждое медицинское учреждение должно разработать и реализовать план по защите прав пациентов. С 1 июля пациенты в медицинских учреждениях, а их у них около 1500, должны заметить изменения. Каждое учреждение должно определить, с какими проблемами оно сталкивается и какие меры предпринять, чтобы не нарушать права пациентов».

Сообщить людям об их правах больницы, поликлиники и др могут, например, повесив плакаты, разместив нужные сведения в интернете или даже сделав мобильное приложение. В том числе о том, куда обращаться, если его здоровью нанесен ущерб.

По словам Карины Палковой, важно, чтобы этот план не стал просто бюрократическим требованием, а действительно улучшил безопасность и комфорт пациентов: «За реализацией этих планов будет следить Инспекция здравоохранения, и я надеюсь, что это не станет просто формальностью, а действительно поможет улучшить безопасность и комфорт пациентов».

Чтобы обеспечить единый подход и поддержку медицинским учреждениям, под руководством Карины Палковой были разработаны «Руководящие принципы внедрения плана реализации прав пациентов в медицинских учреждениях», в которых представлены конкретные рекомендации, практические действия и пример плана.

«Мы сосредоточили внимание на разных группах пациентов, включая сениоров и людей с ограниченными возможностями — например, тех, у кого проблемы со зрением или передвижением. Сделали акцент на несовершеннолетних, ведь родители часто пытаются решать все вопросы за своих детей до восемнадцати лет. Однако по законам, начиная с четырнадцати лет, ребенок уже имеет право сказать нет, выражать свое мнение и задавать вопросы», — отмечает Палкова.

Что делать пациенту в случае ущерба здоровью во время лечения и куда обращаться за компенсацией?

«Многие в Латвии не знают о своих правах и возможностях подачи заявлений на возмещение ущерба в Ārstniecības riska fonds. Поэтому в нашем плане прописано, что медицинские учреждения должны предоставлять пациентам больше информации о том, как защитить свои права и куда обращаться», — отвечает специалист.

Санита Янка также акцентирует внимание на необходимости обратной связи от пациентов, ведь это поможет медицинским учреждениям улучшать качество обслуживания: «Обратная связь также поможет выявить, что не работает в конкретном учреждении, что является проблемой. Я хочу подчеркнуть, что это нововведение действительно ориентировано на пациента. Возможно, потребуются улучшения, но я считаю, что это значительный шаг к качественной медицине, сосредоточенной на потребностях пациентов»