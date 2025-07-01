Baltijas balss logotype

Сегодня погода, как портрет женщины - солнечная, но ветренная 0 357

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Сегодня погода, как портрет женщины - солнечная, но ветренная

Во вторник, 1 июля, в Латвии ожидается солнечная и ветреная погода, прогнозируют синоптики.

На востоке страны будет больше облаков, без существенных осадков.

Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 11-15 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабее.

Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге прогнозируется сухая и солнечная погода, скорость северо-западного ветра в порывах составит до 13 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

Солнечное ультрафиолетовое излучение находится на самом высоком уровне в году. Наиболее тщательная защита от солнца необходима в период с 12 до 15 часов.

Читайте нас также:
#погода #женщины
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 126
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 216
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 351
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 173

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 8
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 50
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 44
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 81
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 92
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 8
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео