Сегодня погода, как портрет женщины - солнечная, но ветренная

Во вторник, 1 июля, в Латвии ожидается солнечная и ветреная погода, прогнозируют синоптики.

На востоке страны будет больше облаков, без существенных осадков.

Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 11-15 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабее.

Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге прогнозируется сухая и солнечная погода, скорость северо-западного ветра в порывах составит до 13 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

Солнечное ультрафиолетовое излучение находится на самом высоком уровне в году. Наиболее тщательная защита от солнца необходима в период с 12 до 15 часов.