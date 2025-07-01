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Введение единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens отложили 0 507

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Введение единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens отложили
ФОТО: LETA

Введение единого билета рижского муниципального транспортного предприятия "Rīgas satiksme" и АО "Pasažieru vilciens" (PV) откладывается, выяснило информационное агентство ЛЕТА.

Ранее компании планировали ввести единый билет в июне этого года, но дата была ориентировочной и зависела от результатов тестирования.

Представители PV заявили, что как только новая услуга будет готова и доступна пассажирам, общественность будет проинформирована о ней.

Единый билет, стоимость которого составит 2 евро, позволит людям использовать его для поездок как в городском общественном транспорте Риги, так и в поездах по территории Риги, то есть в зоне А железнодорожных маршрутов.

В настоящее время PV в сотрудничестве с "Rīgas satiksmе" проводит функциональные и технологические финальные испытания новой билетной системы.

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