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Eurostat: в мае в Латвии был более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС 0 267

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Eurostat: в мае в Латвии был более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС

В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,9% и был выше, чем в среднем по Евросоюзу и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat"

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в мае был в Испании (10,8%), за ней следовали Финляндия (9%), Швеция (8,7%), Греция (7,9%), Эстония (7,8%) и Франция (7,1%). В Литве уровень безработицы составил 6,5%.

Самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован на Мальте - 2,7%. В Чехии он составил 2,8%, Польше - 3,3%, Болгарии - 3,5%, Кипре - 3,6%, Германии - 3,7%.

Согласно сезонно скорректированным данным, в целом по ЕС безработица в мае сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне увеличилась с 6,2% до 6,3%. В мае 2024 года безработица в ЕС составляла 6%, в еврозоне - 6,4%.

По данным "Eurostat", в мае в странах ЕС без работы были 13,052 млн человек, в том числе 10,83 млн - в странах еврозоны.

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#евросоюз #безработица #латвия
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