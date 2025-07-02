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Где в Риге самая тёплая вода 0 603

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Где в Риге самая тёплая вода
ФОТО: LETA

Температура воды в Даугаве у Кипсалы достигла плюс 19 градусов, сообщает Рижская муниципальная полиция, пишет LETA.

В остальных местах для купания вода холоднее: например, в Кишэзерсе, Румбуле и Бабелите температура воды составляет плюс 18 градусов.

На Луцавсале вода прогрелась до плюс 17 градусов, а в Вецаки и Вакарбулли — до плюс 16 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды один из девяти муниципальных пляжей Риги, где работают спасатели. Как правило, сотрудники правопорядка следят за безопасностью на воде ежедневно с 10:00 до 22:00.

В ночное время помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, Румбуле, Бабелите и Кишэзерсе. Следует учитывать, что ночью количество спасателей меньше, чем днём.

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