Граница на замке, но дырявая: нелегалы штурмуют Литву с территории Латвии

В Литве зафиксирован резкий рост вторичной миграции из Беларуси — рост в 2,5 раза за полгода. Сотни нелегалов пытаются пробраться в туда через Латвию.

Вторичная миграция — это перемещение мигрантов внутри уже достигнутого региона, особенно внутри стран Европейского союза, после того как они въехали в ЕС через одну страну, но продолжают путь в другую.

К примеру, мигрант пересекает границу ЕС через Латвию (например, из Беларуси), но не остаётся там, а движется дальше через Литву и Польшу в Германию или Францию. Это и есть вторичная миграция — миграция внутри ЕС после первичного въезда.

За первые шесть месяцев 2025 года количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Латвии с Беларусью и затем пытающихся попасть в Западную Европу через Литву и Польшу, увеличилось в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Службой охраны государственной границы Литвы (VSAT).

LETA cообщает, что с января по июнь литовские и польские власти задержали в общей сложности 352 мигранта, воспользовавшихся так называемым «латвийским маршрутом». Для сравнения, в аналогичный период прошлого года таких случаев было зафиксировано 140.

Среди задержанных 157 человек остановили литовские пограничники, 195 — польские. После проведения необходимых процедур литовская сторона, как правило, передаёт задержанных коллегам из Латвии.

Также в первой половине года в Литве было начато 25 досудебных расследований по фактам незаконного перемещения людей через границу, в ходе которых задержано 31 лицо, подозреваемое в организации перевозки мигрантов. Большинство из этих случаев касались перемещения нелегалов с территории Латвии, один — с территории Польши.

Среди нелегальных мигрантов, задержанных литовскими пограничниками, преобладали граждане Сомали (150 человек) и Афганистана (53 человека). Особую тревогу вызывает резкий рост количества сомалийцев — всего с начала 2024 года их задержано уже 152.

По словам самих мигрантов из Сомали, они сначала добираются в ОАЭ, затем перелетают в Россию, откуда пересекают границу с Беларусью, а потом пытаются попасть в Латвию и дальше — в Германию.

Чаще всего мигранты перемещаются группами — от нескольких человек до десятков, используя как услуги перевозчиков, так и поддельные документы, а также рейсовые автобусы.