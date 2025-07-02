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Каждому латвийскому подростку - по бесплатному презервативу 2 590

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Каждому латвийскому подростку - по бесплатному презервативу
ФОТО: Unsplash

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с четырьмя молодежными центрами начал пилотный проект, в рамках которого будет оцениваться возможность обеспечения молодежи бесплатными презервативами во всех молодежных центрах Латвии, сообщает агентству LETA ЦПКЗ.

Планируется, что пилотный проект продлится до ноября этого года, и за это время будет оценён спрос на услугу, её доступность, а также рассмотрены дальнейшие возможности предоставления услуги во всех молодежных центрах страны.

В проект вовлечены Многофункциональный центр молодежных инициатив Тукумского края, молодежный центр в Салацгриве, молодежный центр в Лимбажи и Рижский молодежный центр «Kaņieris».

Предполагается, что в указанных четырёх центрах презервативы изначально будут размещены в доступных, но дискретных (изолированных) местах, а также по возможности будет проводиться информирование молодежи по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Инициатива начата на основании необходимости обеспечить молодёжи более широкий доступ к средствам контрацепции.

ЦПКЗ напоминает, что презерватив — это единственное средство контрацепции, которое одновременно защищает как от инфекций, передающихся половым путём (ИППП), так и от нежелательной беременности.

Тем не менее, как показало проведённое в 2023 году исследование о сексуальном и репродуктивном здоровье жителей Латвии, 27,1% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет указали, что во время первых половых контактов не предохранялись от нежелательной беременности. Более того, свыше пятой части опрошенных в течение последних 12 месяцев чаще не использовали презервативы во время половых контактов, чем использовали. Каждый десятый молодой человек сообщил, что за последние 12 месяцев никогда не использовал презерватив.

Представитель молодежного центра в Лимбажи Элина Рутентале отмечает, что именно в молодежных центрах подростки проводят свободное время, находят единомышленников, заводят дружбу и симпатии.

По её мнению, нельзя сказать, что контрацепция в настоящее время хорошо доступна для молодежи, поскольку она достаточно дорога, и многие стремятся на ней сэкономить. Поэтому центр надеется, что предоставление бесплатных презервативов поспособствует формированию безопасных сексуальных привычек.

ЦПКЗ информирует, что наиболее распространённые ИППП среди молодежи в Латвии — это хламидиоз, гонорея (гонококковая инфекция) и сифилис.

Некоторые из этих инфекций могут протекать бессимптомно, а при несвоевременной диагностике и лечении могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, подчёркивает ЦПКЗ.

Также СПКЦ напоминает, что важна правильная эксплуатация презерватива, поэтому был разработан информационный материал о его правильном использовании, который вместе с другими материалами и самими презервативами предоставляется молодежным центрам.

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(2)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Презерватив,судя по нашим властьимущим и еже с ними ,будет золотой.Даже как то грех использовать несколько грамм золота.😀

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  • DD
    Diavolo Diavolo
    2-го июля

    Предлагаю выдавать проколотые, надо ведь как то поднимать демографию в стране.

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