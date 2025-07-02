Новая трамвайная линия — старые вагоны: как продвигается стройка в Кенгарагсе

После почти 40-летнего перерыва в Риге наконец строится новая трамвайная линия: продлевается маршрут трамвая № 7, который раньше заканчивался в Кенгарагсе около торгового центра "Dole", пишет Latvijas Avīze.

Ожидается, что по новым трамвайным путям будут курсировать как новые низкопольные, так и советские высокопольные трамваи, в которые пожилым людям трудно садиться. В настоящее время более половины, или 49 из 95 трамваев в трамвайном парке "Rīgas satiksme" - это устаревшие дребезжащие машины.

"Проект предусматривает продление линии общественного транспорта около 2,5 км, включая продление трамвайной линии (~2,2 км) от существующей конечной остановки маршрута номер 7 "Кенгарагс" до улицы Вишкю, новое кольцо для разворота, продление 15-го троллейбусного маршрута (~300 м) до новой конечной остановки, строительство единого современного транспортно-пересадочного узла на улице Вишкю, который объединит трамваи, троллейбусы и электробусы, а также строительство диспетчерской, велосипедной инфраструктуры и необходимой среды для комфорта пассажиров", - заявила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Совсем недавно был символически закреплен первый рельс на продленной линии. "В настоящее время все идет по плану - ведется масштабная реконструкция подземных коммуникаций (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплосети), а также реконструкция проезжей части и тротуаров. Новый пункт мобильности на улице Вишкю станет одним из первых мультимодальных узлов такого типа в Риге. Он призван обеспечить удобную пересадку между разными видами транспорта. После строительства по новой линии будут курсировать трамваи маршрутов 7 и 14. Строительные работы планируется завершить к концу мая 2026 года", - сказала Барташевича-Фелдмане.

Проект - это не просто расширение одной трамвайной линии. Самоуправление подчеркивает, что он является частью более широкой концепции развития устойчивой мобильности в Риге. Планируется, что в перспективе пункт на улице Вишкю может стать пригородным и междугородним узлом мобильности. Например, автобусы из Огре или других близлежащих населенных пунктов могли бы ехать только до этой точки, где пассажиры пересаживались бы на столичный общественный транспорт Риги. Такое решение позволило бы сократить транспортный поток в центре города, уменьшить заторы и способствовать более быстрому и эффективному движению.