OCTA для самокатов не повлияет на цену полисов для авто. Но это не точно

Хотя обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA) для владельцев электросамокатов связано с Гарантийным фондом OCTA, в настоящее время нет оснований полагать, что введение этого страхования может повлиять на стоимость OCTA для других владельцев транспортных средств, заявил агентству LETA председатель правления Латвийского бюро транспортного страхования (LTAB) Янис Абашин.

Он пояснил, что, как и в случае с другими транспортными средствами, OCTA для электросамокатов также связано с Гарантийным фондом данного вида страхования.

«Так как закон вступает в силу с 1 июля, пока нет объективных оснований утверждать, что в сегменте частных лиц страхование не осуществляется или осуществляется в недостаточном объёме в отношении электросамокатов, используемых в дорожном движении», — отметил Абашин, добавив, что, как и в случае любых новых требований, и в этом случае можно ожидать, что страхование будет внедряться постепенно. Это предусматривает целенаправленную разъяснительную работу со стороны LTAB и других вовлечённых учреждений, чтобы объяснить владельцам необходимость OCTA.

«В настоящее время нет оснований говорить о значительном увеличении расходов из Гарантийного фонда, так как объём ущерба, причиняемого электросамокатами, сравнительно невелик по сравнению с другими транспортными средствами. Кроме того, закон предусматривает, что в случае любого ущерба, покрытого из Гарантийного фонда, LTAB будет в регрессном порядке обращаться к лицу, причинившему ущерб, если у него нет действующего полиса OCTA, чтобы вернуть выплаченные средства», — объяснил Абашин, подчёркивая, что, соответственно, нет причин полагать, что может вырасти стоимость OCTA для других владельцев транспортных средств.

Как сообщалось, с 1 июля вступило в силу требование об обязательной страховке OCTA и для электросамокатов. Прогнозируется, что полис OCTA для электросамокатов, как и сейчас для мопедов, может стоить от 24 до 50 евро в год.

Латвийская ассоциация страховщиков ранее сообщила агентству LETA, что за день до вступления в силу требования о страховании OCTA для электросамокатов, полис был приобретён лишь на 19,7% транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

В Латвии зарегистрировано в общей сложности 27 400 электросамокатов, и страховка OCTA была приобретена на 14 147 из них, что составляет 51,6% от всех зарегистрированных.

В частности, физическим лицам принадлежали 16 342 электросамоката, а юридическим — 11 058. По состоянию на вторую половину дня 30 июня были заключены договоры OCTA по 3217 электросамокатам, принадлежащим физическим лицам, то есть 19,7%. В то же время юридические лица заключили договоры OCTA по 10 930 электросамокатам, что составляет 98,8%.

LTAB обеспечивает функционирование системы страхования OCTA в стране. OCTA в Латвии была введена в 1997 году для защиты интересов третьих лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Изначально LTAB находилось в подчинении Министерства финансов, но с 2004 года является независимым учреждением.