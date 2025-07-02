Почему индийские студенты выбирают Ригу?

Некоторые рады, что наши вузы столь высоко оцениваются, например, молодые люди из Германии учатся здесь на врачей. Другие утверждают, что учеба в Латвии - это всего лишь прикрытие для молодых людей из Индии или Узбекистана, чтобы получить возможность остаться и работать в стране ЕС.

Латвийский институт стратегии и экономических решений ("LaSER") изучил вклад иностранных студентов в экономику Латвии. Исследователи подсчитали, что в прошлом году он составил 385,2 млн евро. Иностранные студенты мотивируют вузы улучшать условия обучения и устраивать для латвийских студентов международные стажировки.

Почему иностранцы выбирают Латвию в качестве места для учебы и как они себя чувствуют в нашей стране? "Latvijas Avīze" взяло интервью у трех студентов из Индии. Харш окончил Рижский технический университет (РТУ) и получил степень магистра в области логистики и управления цепочками поставок. Он выбрал РТУ из-за его высокого международного рейтинга, перспективной программы и активного международного студенческого сообщества. Одной из главных причин также было то, что стоимость жизни в Риге намного ниже по сравнению со странами Скандинавии или Западной Европы, поэтому переезд в Латвию был практичным и выгодным выбором.

Профессор политологии и председатель правления аналитического центра "LaSER" Даунис Ауэрс считает, что привлечение иностранных студентов важно для экономики Латвии и обеспечивает реальный доход не только самим университетам, но и экономике Риги и Латвии. В настоящее время в Риге проживает около 12 тысяч иностранных студентов, которые снимают жилье, посещают рестораны, развлекаются и существенно обогащают городскую среду как в экономическом, так и в социальном плане. По его мнению, по мере старения населения эти молодые люди становятся дозой энергии для развития города.

"Плата за обучение и расходы на жилье являются существенными источниками доходов, которые университеты могут инвестировать в свое развитие. Яркий пример - расширение кампуса Рижского университета имени Страдиньша и строительство новых зданий, например Дома фармацевтики, который по качеству мог бы конкурировать с самыми престижными университетами США. Такие проекты были бы невозможны без дополнительных доходов от иностранных студентов", - считает Ауэрс.

Как отмечает исследователь, Латвия имеет передовой опыт в нескольких отраслях, особенно в медицине. Однако нам нужно думать о том, как улучшить среду, чтобы усилить конкурентоспособность. Одна из самых больших, но пока не использованных возможностей - Пардаугава, где формируется так называемая "Миля знаний".