Среда в Латвии будет солнечной и жаркой

В среду по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +20..+24 градусов в части прибрежных районов до +29 градусов в Земгале.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии в этом году, составила +28,4 градуса 18 апреля в Скривери.

В Риге весь день будет светить солнце, ветер будет преимущественно слабым. Воздух прогреется до +27 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на пляжах Рижского залива, где ожидается лёгкий морской бриз.

Погодные условия определяет область высокого давления.

Из-за жары и высокого уровня ультрафиолетового излучения в полдень не рекомендуется длительное пребывание на солнце.