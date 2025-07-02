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Среда в Латвии будет солнечной и жаркой 0 328

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Среда в Латвии будет солнечной и жаркой
ФОТО: LETA

В среду по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +20..+24 градусов в части прибрежных районов до +29 градусов в Земгале.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии в этом году, составила +28,4 градуса 18 апреля в Скривери.

В Риге весь день будет светить солнце, ветер будет преимущественно слабым. Воздух прогреется до +27 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на пляжах Рижского залива, где ожидается лёгкий морской бриз.

Погодные условия определяет область высокого давления.

Из-за жары и высокого уровня ультрафиолетового излучения в полдень не рекомендуется длительное пребывание на солнце.

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