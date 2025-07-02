Толстеем и молчим? Большинство латвийцев не видит угрозы в лишнем весе

Почти половина населения Латвии имеет избыточный вес, но большинство людей не воспринимают это как угрозу своему здоровью, свидетельствуют данные опроса "Norstat".

Распространенность избыточного веса в Латвии уже превышает средний показатель по Европейскому союзу (ЕС). Если в среднем по ЕС избыточный вес или ожирение имеют 50,6% населения, то в Латвии этот показатель составляет 59,2%.

Опрос общественного мнения показал, что только 44% жителей страны знают свой индекс массы тела, который является одним из основных показателей для оценки избыточного веса. Почти половина респондентов (47%) заявили, что не знают этого показателя, а еще 9% никогда о нем не слышали.

Опрос также показывает неоднозначное отношение латвийцев к ожирению как к проблеме. Хотя 56% респондентов согласны с утверждением, что ожирение - это болезнь, некоторые все же считают его следствием образа жизни.

В то же время 39% респондентов описывают свое телосложение как "чуть выше нормы - имеется избыточный вес". Из них 38% составляют мужчины, а 40,3% - женщины.

При этом готовность населения при наличии избыточного веса обращаться за профессиональной помощью невелика, отмечается в исследовании.

Только 18% респондентов заявили, что обязательно обратились бы к врачу, если бы у них было ожирение. Еще 38% сказали, что, возможно, сделали бы это. В целом 56% людей готовы говорить с врачом об этой проблеме, а почти половина колеблется или избегает такого разговора.

Комментируя данные опроса, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс отметил, что избыточный вес и ожирение - это глобальная проблема здравоохранения, которая все чаще затрагивает людей всех возрастов.

Хотя этому способствуют нездоровый образ жизни и определенные привычки питания, в большой мере это также генетически обусловленная предрасположенность. Избыточный вес и ожирение могут способствовать развитию более 200 других заболеваний, поэтому важно как можно раньше обратиться к семейному врачу, чтобы обсудить оптимальные решения для коррекции веса, говорит Дзалбс.

Опрос населения проводился с 23 по 30 мая, в нем участвовали 1010 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.