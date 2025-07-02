Берегите питомцев! В Латвии нашествие гадюк, а противоядия нет

Представьте себе — летний день, ваша собака радостно бегает по краю луга. Всё кажется в порядке, пока она внезапно не останавливается и начинает хромать. Лапа опухает, дыхание становится учащённым, и в траве вы замечаете мелькнувшую гадюку. Затем — срочный звонок ветеринару, спешка в клинику с надеждой на лучшее. Но реальность в Латвии сурова — противоядия для собак не существует, сообщает tv3.lv .

Змеи особенно активны с марта по октябрь, и укусы гадюк у собак случаются довольно часто. В Латвии ядовита только одна змея — гадюка. Но есть ли противоядие для собак?

О трагическом случае в социальной сети Threads рассказала женщина, чья сестра потеряла собаку из-за укуса гадюки. Она предупреждает, что в Саулкрастах гадюк стало особенно много.

Хозяйка погибшей собаки, пожелавшая остаться анонимной, эмоционально рассказала: "Это был обычный день, мы были на даче, закончили все дела, и я увидела, как собака стоит возле кучи досок и странно смотрит на меня — сразу поняла, что что-то не так. Она не заскулила, не отпрянула, просто стояла. Я подошла и увидела змею, убрала её в сторону — она не была агрессивной, не шипела, всё было спокойно. Тогда даже не подумала, что она могла укусить. Только спустя 15 минут, когда мы уже собирались, заметила, что пёс как-то странно сидит, выглядел вялым. Посмотрела ему на морду и увидела слюну — след укуса разглядеть было невозможно, может, лишь капелька крови. Тогда и поняла, что, возможно, его укусили, и позвонила в круглосуточную клинику".

Затем последовал долгий и тяжёлый период восстановления. Хозяйка рассказывает:

"За час пути до клиники он стал вялым, сонливым, его сразу приняли, оставили на ночь, потому что ему стало тяжело дышать. Врач сказала, что сразу начнут лечение. На следующий вечер, после введения основных препаратов, я приехала — он меня не узнал, тяжело дышал. Остался в клинике ещё на четыре дня — подключённый к капельнице, трижды в день получал лекарства, ингаляции, потому что были проблемы с дыханием, шея опухла. На четвёртый вечер сказали, что можно забрать. Он выглядел лучше, узнал меня. Мы составили план лечения. В течение пяти-шести дней я ездила утром и вечером на капельницы, сначала ему давали кислород. Ему стало лучше, были признаки выздоровления. Прошло девять дней, нас отпустили домой. Но он продолжал рвать, плохо ел, начал стремительно терять вес".

Хозяйка французского бульдога отмечает, что у этой породы и без того затруднённое дыхание и узкое горло: "Поэтому доктор и сказала, что всё так сложно, а укус пришёлся в щёку, что всё усложнило. Делали рентген, УЗИ — внутренние органы были в порядке, но всё равно возникли осложнения, подозревали воспаление лёгких. Лекарства должны были наладить пищеварение, но к третьей неделе стало понятно, что улучшения нет. Он стремительно худел и не усваивал питательные вещества. Спросила про другие лекарства — альтернатив не было, противоядия нет. Врачи давали антивитамины для стимуляции пищеварения, консультировались с другими специалистами — всё делали правильно. Но нигде не удалось найти противоядие".

Через три недели наступил роковой момент — несмотря на своевременное обращение в клинику, пёс умер. Хозяйка надеется, что в будущем что-то изменится и другим не придётся пережить подобное.

Как распознать, что собака пострадала?

Если вы не заметили момент укуса гадюки, как распознать, что животное пострадало? Ветеринар Лита Конопоре объясняет: собака будет вялая, неигривая, не сможет быстро бегать, местами появится отёчность.

Ветеринар Янис Бейнертс рассказывает, как действуют при укусе гадюки: "Необходима капельница с противовоспалительными средствами и антибиотиками. В этом году у нас было несколько таких пациентов, и все случаи завершились благополучно. Главное — своевременно обратиться за помощью. Мы лечили их инфузиями, антибиотиками, противовоспалительными средствами, уменьшали воспаление и отёки."

Он также уточняет: "Это проблема, особенно у мелких собак — относительно массы тела ущерб больше."

Важно как можно скорее доставить питомца в клинику, не позволять ему бегать, чтобы яд не распространился по телу. Лучше нести его на руках, а крупную собаку — вести на поводке медленным шагом.

В Латвии противоядия нет

На вопрос о наличии противоядия от укуса гадюки для собак, Бейнертс отвечает: "У нас в клинике его нет. Слышал, что оно существует, но не знаю, есть ли в Латвии."

Журналисты tv3.lv обзвонили восемь крупнейших ветеринарных клиник страны — ни в одной не оказалось противоядия.

Лита Конопоре поясняет: "Государство не выделяет ни цента ветеринарным клиникам. Даже если бы было доступно противоядие для человека, которое можно использовать для собак, его невозможно было бы приобрести и хранить надлежащим образом".

Представитель Токсикологического центра сообщил, что в Латвии имеется противоядие от укусов гадюки для людей, но не смог уточнить, подходит ли оно для собак. Отметил, что некоторые препараты применимы и для людей, и для животных.

На вопрос, знает ли он, где можно приобрести противоядие, если клиника захочет его закупить, Бейнертс ответил: "Боюсь, что нет".

Также в Токсикологическом центре заявили, что к ним ни один ветеринар не обращался за помощью в получении противоядия: "Такого случая ещё не было".

Отдел ветеринарных лекарств Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) сообщил tv3.lv, что в реестре ветеринарных препаратов Латвии и Европейского союза противоядия от укусов гадюки для собак официально не зарегистрировано. При укусе следует обращаться к ветеринару и проводить симптоматическое лечение.

В ведомстве добавляют: "С такой проблемой мы не сталкивались. Если бы противоядие существовало, мы могли бы организовать его поставку. Но на данный момент у нас нет такой информации". Также указано, что "эта проблема до нас не доходила, в большинстве случаев лечение симптоматическое и не представляет угрозы для животного".