Baltijas balss logotype

Не расслабляйтесь: жара в Латвии быстро закончится ливнями и холодом 0 2069

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Не расслабляйтесь: жара в Латвии быстро закончится ливнями и холодом
ФОТО: LETA

В конце недели в Латвии ожидается более низкая, чем обычно в июле, температура воздуха и временами дожди, прогнозируют синоптики.

Четверг, 3 июля, станет самым жарким днем в 2025 году - температура воздуха достигнет +27...+32 градусов, местами на побережье температура немного ниже. В течение дня усилится юго-западный ветер, порывы которого в Курземе, а позже и в других регионах достигнут 13-18 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу небо частично закроют облака, местами ожидается кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха составит всего +17...+22 градуса.

В субботу и воскресенье будет облачно, местами дождь, а температура опустится еще на градус.

На следующей неделе возможно увеличение количества осадков, а температура воздуха прогнозируется немного ниже, чем обычно в июле.

Читайте нас также:
#погода
12
4
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 127
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 217
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 353
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 47
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 83
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 94
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 10
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео