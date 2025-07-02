В Риге вступают в силу серьезные ограничения на парковку

С сегодняшнего дня в связи с XIII Праздником песни и танца школьной молодежи Латвии во многих местах Риги вводятся дополнительные запреты на остановку и стоянку транспортных средств, сообщила агентству ЛЕТА координатор проектов Отдела внешней коммуникации самоуправления Лелде Рудзика.

В течение этой недели и до окончания праздника (13 июля) остановка и стоянка транспорта будут запрещены в нескольких местах. При необходимости оставленные автомобили будут перемещены в разрешённые для стоянки зоны.

Учитывая масштаб ограничений, самоуправление разработало цифровую карту, на которой отображаются изменения в организации движения в Риге во время проведения праздника. Информация на карте будет обновляться в соответствии с ходом мероприятий. Самоуправление призывает жителей и гостей города заранее ознакомиться с запретами на остановку и стоянку, а также с ограничениями на использование микромобильности.

С сегодняшнего дня с 8:00 до воскресенья, 13 июля, 18:00 будет запрещена остановка и стоянка на левой стороне бульвара Калпака на участке от бульвара Бривибас до улицы Реймерса.

Также с сегодняшнего дня с 8:00 до понедельника, 14 июля, 10:00 будет запрещена остановка и стоянка по обеим сторонам улицы Велдрес на участке от улицы Мурьяню до улицы Лиластес, по правой стороне улицы Рупниецибас на участке от здания по адресу Рупниецибас 50А до улицы Петерсалас, по обеим сторонам улицы Сеску на участке от улицы Акоту до улицы Зебиекстес, а также на участке улицы Бралю Каудзишу от улицы Ясмуйжас до разворотной площадки в направлении улицы Лубанас.

Муниципальное ООО "Rīgas satiksme" закроет все принадлежащие ему автостоянки в указанных местах на указанное время.

Готовясь к XIII Празднику песни и танца школьной молодежи Латвии, Рижское самоуправление заранее призывает участников и гостей по возможности широко пользоваться общественным транспортом в период проведения мероприятий. Рига особенно поощряет передвижение пешком, на велосипеде или общественным транспортом, поскольку эти способы перемещения дружелюбны к природе и здоровью человека, а также способствуют лучшему знакомству с городом.