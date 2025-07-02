Baltijas balss logotype

В Риге вступают в силу серьезные ограничения на парковку 0 1440

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
В Риге вступают в силу серьезные ограничения на парковку
ФОТО: Unsplash

С сегодняшнего дня в связи с XIII Праздником песни и танца школьной молодежи Латвии во многих местах Риги вводятся дополнительные запреты на остановку и стоянку транспортных средств, сообщила агентству ЛЕТА координатор проектов Отдела внешней коммуникации самоуправления Лелде Рудзика.

В течение этой недели и до окончания праздника (13 июля) остановка и стоянка транспорта будут запрещены в нескольких местах. При необходимости оставленные автомобили будут перемещены в разрешённые для стоянки зоны.

Учитывая масштаб ограничений, самоуправление разработало цифровую карту, на которой отображаются изменения в организации движения в Риге во время проведения праздника. Информация на карте будет обновляться в соответствии с ходом мероприятий. Самоуправление призывает жителей и гостей города заранее ознакомиться с запретами на остановку и стоянку, а также с ограничениями на использование микромобильности.

С сегодняшнего дня с 8:00 до воскресенья, 13 июля, 18:00 будет запрещена остановка и стоянка на левой стороне бульвара Калпака на участке от бульвара Бривибас до улицы Реймерса.

Также с сегодняшнего дня с 8:00 до понедельника, 14 июля, 10:00 будет запрещена остановка и стоянка по обеим сторонам улицы Велдрес на участке от улицы Мурьяню до улицы Лиластес, по правой стороне улицы Рупниецибас на участке от здания по адресу Рупниецибас 50А до улицы Петерсалас, по обеим сторонам улицы Сеску на участке от улицы Акоту до улицы Зебиекстес, а также на участке улицы Бралю Каудзишу от улицы Ясмуйжас до разворотной площадки в направлении улицы Лубанас.

Муниципальное ООО "Rīgas satiksme" закроет все принадлежащие ему автостоянки в указанных местах на указанное время.

Готовясь к XIII Празднику песни и танца школьной молодежи Латвии, Рижское самоуправление заранее призывает участников и гостей по возможности широко пользоваться общественным транспортом в период проведения мероприятий. Рига особенно поощряет передвижение пешком, на велосипеде или общественным транспортом, поскольку эти способы перемещения дружелюбны к природе и здоровью человека, а также способствуют лучшему знакомству с городом.

Читайте нас также:
#рига #праздник песни и танца
2
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 127
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 217
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 353
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 11
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 47
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 83
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 94
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 11
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео