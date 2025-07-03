Baltijas balss logotype

14 июля планируется начать строительство деревянных платформ на Рижском центральном вокзале 1 1008

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
14 июля планируется начать строительство деревянных платформ на Рижском центральном вокзале

Строительство временных платформ на Рижском центральном железнодорожном вокзале планируется начать в середине июля этого года, сообщил в четверг председатель правления ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Артис Гринбергс в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

Он уточнил, что LDz приступило к реализации проекта временных платформ на 16 железнодорожных станциях, который предусматривает деревянные конструкции.

"В настоящее время строительство временных платформ начато на станциях Торнякалнс и Засулаукс, а следующим запланирован Рижский центральный вокзал, где строительные работы должны начаться 14 июля", - сказал руководитель LDz.

Временные платформы на 16 железнодорожных станциях планировалось установить до конца этого года, однако опыт строительных работ в Торнякалнсе показывает, что работы можно завершить раньше - в течение лета.

Временные решения необходимы на станциях, которые должны быть модернизированы в рамках проекта "Rail Baltica", но реализация проекта задерживается. Это девять станций - Рижский центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагону паркс, Яняварти, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Еще шесть станций - Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала - нуждаются в решениях для облегчения посадки. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Временные платформы необходимы и на железнодорожной станции Валмиера, чтобы обеспечить одноуровневую посадку для пассажиров эстонского железнодорожного оператора "Elron", когда начнутся рейсы между Тарту и Ригой.

Читайте нас также:
#строительство #вокзал
9
0
1
2
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го июля

    Думаю не нужно. Иначе все старухи начнут лазить чтобы на базар попасть, не протиснуться будет в электричках. А сейчас платформы низкие, старухам не забраться, потому и комфортно в поездах.

    3
    17

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 127
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 217
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 353
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 12
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 48
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 83
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 94
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 12
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео