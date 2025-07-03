На специально созданном сайте собрана информация о едином приеме в вузы

Чтобы упростить для будущих студентов подачу заявлений на поступление в вузы, создан сайт "vienotauznemsana.lv", на котором собрана исчерпывающая информация о процессе единого приема, сообщили в Рижском техническом университете (РТУ).

Через портал "Latvija.lv" в этом году можно подать заявки на поступление в девять латвийских вузов - Латвийский университет, РТУ, Латвийский университет бионаук и технологий, Видземскую высшую школу, Вентспилсскую высшую школу, Даугавпилсский университет, Банковскую высшую школу, Высшую школу менеджмента информационных систем и Высшую школу экономики и культуры.

Дистанционный прием заявлений на поступление в эти вузы начнется 9 июля в 9:00. Лично документы можно подать с 15 по 21 июля, обратившись в пункты единого приема.

На сайте "vienotauznemsana.lv" абитуриенты могут узнать все о процессе поступления - от подачи заявления до условий конкурса на бюджетные места. Также на сайте указаны все пункты единого приема, по ссылке можно перейти на портал подачи заявлений "Latvija.lv", ознакомиться с вузами и найти ответы на часто задаваемые вопросы.