Напротив входа на военную базу Адажи хотят построить гостиницу

Заявку на строительство гостиницы подала компания "Kadaga Park Estate", а проект гостиницы разработан ООО "House 4 You".

Строительный замысел предусматривает возведение нового гостиничного здания на земельном участке площадью 4445 квадратных метров в Кадаге, на противоположной стороне улицы от "милитаризированной скульптурной композиции" с бронемашиной.

Здание гостиницы будет иметь четыре этажа с максимальной высотой до 15 метров. В гостинице предусмотрены 96 номеров, каждый с одним спальным местом. Также предусмотрена автоматизированная система регистрации. Помимо номеров в здании будут помещения общего пользования, технические и служебные помещения.

Инициаторы проекта считают, что предложенное ими архитектурное решение будет гармонировать с окружающим пейзажем — сосновым лесом. В настоящее время на участке растёт лес, который предстоит вырубить для строительства здания и предусмотренной перед ним автостоянки, однако инициаторы обещают сохранить лес на территории, "дополняя его ландшафтными элементами и озеленением".

Общая планируемая площадь застройки составляет 858 квадратных метров, а площадь надземных этажей здания — 2785,5 квадратного метра.

Агентству LETA пока не удалось связаться с "Kadaga Park Estate" для получения более подробной информации о бизнес-плане гостиницы.

Тем временем Адажская самоуправа решила передать строительный замысел на общественное обсуждение, в ходе которого жители могут выразить своё мнение о проекте до 26 июля, а 7 июля в 18:00 в здании самоуправы Адажского края по адресу улица Гауяс 33A, а также удалённо на платформе "Zoom" состоится собрание-презентация проекта строительства.

Компания "Kadaga Park Estate" зарегистрирована в 2022 году, её уставный капитал составляет 40 000 евро, свидетельствует информация "Firmas.lv". Владельцами компании являются ООО "BDK" (75%) и ООО "Estate Capital Investments" (25%). Владельцами "BDK" являются Дайнис Бабулис (65%), Карлис Бабулис (25%) и Майя Бранта (10%), а "Estate Capital Investments" принадлежит Екатерине Петской. В 2024 году предприятие не имело оборота, но получило прибыль в размере 46 940 евро.

Как свидетельствует архив агентства LETA, другая компания, принадлежащая Бабулисам и Бранте, также продвигает проект строительства многоквартирного дома по адресу улица Балткрасту 12 у Балтеэзерса, недалеко от Гауйского канала.