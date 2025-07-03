Ожидается самое жаркое 3 июля в истории наблюдений

В четверг в Латвии воздух прогреется до +28..+33 градусов, однако в Курземе уже в ранние послеобеденные часы с усилением ветра начнет поступать более прохладный воздух с запада, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 3 июля, составляла +30,7 градуса в 1936 году в Руйене.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) с 11 часов объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре и высоком уровне ультрафиолетового излучения.

Небо будет преимущественно ясным, во второй половине дня и вечером с запада увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Усилится южный, юго-западный ветер, в Курземе он сменится западным. В середине дня в Курземе, а в поздние послеобеденные часы и вечером также в других регионах Латвии ожидаются порывы ветра до 14-19 метров в секунду. Если сформируется грозовое облако, под ним возможен шторм.

В Риге ярко будет светить солнце, вечером оно скроется за облаками и возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня воздух прогреется до +32 градусов, порывы южного, юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. К вечеру ожидаются порывы западного ветра до 17 метров в секунду и резкое понижение температуры.

В столице также ожидается новый температурный рекорд для 3 июля — прежний составлял +29,9 градуса в далеком 1920 году.

В Скандинавии набирает силу циклон, с запада к Латвии приближается холодный атмосферный фронт.