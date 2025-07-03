PTAC покопался в корзинах низких цен. И что там нашел?

PTAC собирает и обобщает данные об уровне цен на продукты, входящие в корзину основных продуктов питания, а также проверяет, включают ли продавцы в эту корзину какие-либо продукты и какие именно.

В настоящее время корзину с низкими ценами предлагают четыре торговые сети - «Maxima», «Rimi», «Top» и «Lidl». Наблюдения PTAC показывают, что продукты из корзины с низкими ценами пользуются спросом, а отдельные виды часто раскупаются. Торговцы стараются оперативно пополнять полки недостающими товарами.

PTAC заметил, что корзина с низкими ценами устанавливается на неделю, однако продукты могут меняться — часть продавцов в течение недели меняет состав корзины, но ожидается, что со временем эта тенденция стабилизируется. Мониторинг PTAC показал, что продавцы в основном стараются обеспечить по одному продукту из корзины низких цен в каждой категории. По мнению PTAC, положительно оценивается тот факт, что некоторые сети включают в корзину низких цен не только продукты, указанные в меморандуме, но и другие продукты, например, рис, макароны.

Учитывая, что товары из корзины низких цен чаще всего раскупаются, магазины должны обеспечить доступность именно этих продуктов во всех магазинах, особенно в регионах, подчеркивает PTAC. Мониторинг также показал, что каждая торговая сеть выбирает конкретные продукты, которые включаются в десять основных категорий, например, в категорию овощей — огурцы или помидоры, что дает потребителям более широкий выбор и возможность сэкономить, делая покупки в разных магазинах.

PTAC заметил, что изначально продукты из корзины низких цен в некоторых сетях супермаркетов были плохо идентифицируемы, но ситуация улучшается и указатели становятся более заметными. PTAC подчеркивает, что важно продолжать выделять продукты из корзины низких цен не только в цифровом формате, но и физически в магазинах, чтобы потребители имели четкий и понятный выбор.

Мониторинг также показал, что одновременно несколько товаров, например, молоко, молочные продукты (творог, кефир) и черный хлеб, белый хлеб, имеют одинаковые цены в разных сетях. Исполняющая обязанности председателя Совета по конкуренции (СК) Иева Шмите отмечает, что, по оценке СК, инициатива по снижению цен может способствовать ценовой конкуренции в розничной торговле продуктами питания, если продавцы, следуя предложениям конкурентов, будут самостоятельно предлагать потребителям более выгодные условия.

Шмите поясняет, что наблюдение, что в некоторых категориях товаров в разных торговых сетях формируются схожие или даже идентичные цены, само по себе не свидетельствует о нарушении конкуренции, но может свидетельствовать о том, что продавцы тщательно отслеживают предложения друг друга в магазинах, стараясь не отставать от предложений конкурентов. Поскольку розничная торговля продуктами питания является одним из приоритетных направлений надзора СК, он внимательно следит за развитием рынка и, при необходимости, проведет углубленный анализ, чтобы убедиться, что участники рынка действуют в условиях честной конкуренции, сообщает Шмите.

Уже сейчас СК начала новый мониторинг розничного рынка, изучая территориальное планирование муниципалитетов и доступность мест розничной торговли.PTAC заметили, что на этой неделе в корзины с низкими ценами супермаркеты включили около 30-40% местных продуктов. Более широкая доступность местных продуктов в магазинах в целом, а не только в корзинах с низкими ценами, по мнению PTAC, является положительной тенденцией.

Директор PTAC Зайга Липиня отмечает, что в целом цены по сравнению с моментом подписания меморандума стабилизировались, что со временем может улучшить финансовое положение домохозяйств и способствовать социальной устойчивости. PTAC ожидает, что между продавцами также усилится конкуренция.

Цель меморандума о торговле продуктами питания — способствовать доступности основных продуктов питания по более низким ценам для жителей Латвии. Меморандум был подписан 27 мая ведущими торговыми сетями и ответственными государственными учреждениями, которые подтвердили свое намерение обеспечить обществу возможность приобретать продукты повседневного спроса по доступным ценам. Меморандум предусматривает, что в корзину низких цен включены продукты из десяти основных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые, яйца, а также оливковое масло или другое масло зернового происхождения.