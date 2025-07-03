Скандал вокруг тепла: в Риге снова спорят о справедливости тарифов

Проект тарифа на теплоэнергию, поданный АО "Rīgas siltums" (RS) в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ), предусматривает в период с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года его увеличение на 21,54% - с 74,17 евро до 90,15 евро за мегаватт-час, что вызвало настоящую волну возмущения, пишет Latvijas Avīze.

Возражения против такого повышения высказали и министр экономики Виктор Валайнис, и новый председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. Министерство экономики потребовало у RS пересмотреть планируемое повышение тарифа.

Вначале главным виновником такого прироста было названо АО "Latvenergo", однако компания отвергла упреки, указав на ряд публично озвученных неточностей.

""Latvenergo" продает теплоэнергию RS, соблюдая установленную самим предприятием закупочную процедуру, которая одинакова для всех производителей тепла в зоне централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы в Риге. В то же время КРОУ установила верхнюю границу тарифа на произведенную "Latvenergo" теплоэнергию, размер которого зависит от цены на природный газ и меняется каждый месяц", - указал представитель "Latvenergo" Андрис Сикснис, сообщив, что в настоящее время тарифы на производство теплоэнергии "Latvenergo" - такие же, как и в начале предыдущего отопительного сезона, и даже ниже тех, что были в самые холодные месяцы года.

"Чтобы снизить уровень цен на теплоэнергию, "Latvenergo" активно участвует в организуемых RS аукционах по продаже теплоэнергии, реализуя на них доступную остаточную теплоэнергию, что стало возможным после внесения поправок в закон об энергетике. Активное участие "Latvenergo" на рынке теплоэнергии позволило RS сократить расходы на ее закупку в прошлом отопительном сезоне как минимум на 10 млн евро, а благодаря еще более широкому использованию остаточной теплоэнергии в следующем отопительном сезоне возможно дальнейшее снижение затрат", - подчеркнул Сикснис.

Тем не менее член правления RS Винета Куткевича отмечает, что в поданном проекте повышения тарифа наибольший рост связан именно с теплоэнергией, закупаемой для правого берега Даугавы, цена которой в значительной степени зависит от тарифа "Latvenergo".

"С момента утверждения предыдущего тарифа он вырос на 34% - с 58 евро в июне прошлого года до 78 евро за мегаватт-час в июне этого года", - указала Куткевича, отметив, что в то же время RS согласно с мнением министра экономики о том, что в Риге есть потенциал для более эффективного использования уже произведенной теплоэнергии.