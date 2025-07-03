В порту Риги пришвартуется судно, включенное в список культурного наследия Норвегии

Сегодня в Рижском порту пришвартуется экспедиционное судно "Nordstjernen" из флота норвежской компании "Vestland Classic", сообщили агентству LETA в управлении Рижского свободного порта.

Ожидается, что судно прибудет в порт в 8:00, а покинет его в 18:00.

Судно было построено в 1956 году и включено в список национального культурного наследия Норвегии.

Корабль является выдающимся примером судостроительной архитектуры и дизайна 50-х годов, во многом отсылая к 30-м годам XX века и к определенным решениям эпохи пароходов.

Как уже сообщалось, в июле этого года в Рижском порту запланировано 22 визита круизных судов.

В нынешнем сезоне порт Риги уже посетили 26 судов, которые привезли в столицу около 40 000 гостей из более чем 120 стран мира — в основном из США, Германии и Великобритании.

На сезон 2025 года в Рижском порту запланированы 84 визита круизных судов, что на 27,3% больше, чем годом ранее, когда в порт заходили 66 судов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Рижском порту было обслужено в общей сложности 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужено 81 681 пассажир.

По объему перегруженных грузов Рижский порт является крупнейшим портом Латвии.