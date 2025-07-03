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В Риге побит древний рекорд жары 0 761

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
В Риге побит древний рекорд жары

Температура воздуха в Риге к 14 часам четверга достигла +30,4 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная в столице в третий день июля, была +29,9 градусов в 1920 году.

Был побит и национальный рекорд для 3 июля. Самая высокая температура воздуха в сети наблюдений к 14 часам составила +31,9 градуса в Колке и Мерсрагсе.

Предыдущий национальный рекорд жары для 3 июля был +30,7 градусов в 1936 году в Руиене.

Отметка в +30 градусов была превышена в Латвии впервые с августа прошлого года.

Сейчас Латвию пересекает с запада холодный фронт, ветер усиливается, а температура падает. На наблюдательных станциях в Павилосте и Вентспилсе температура опустилась с +30 до примерно +20 градусов. Самые сильные порывы ветра в первой половине дня составили 16,6 метра в секунду в Руцаве и 18,8 метра в секунду в Вентспилсе.

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