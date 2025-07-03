Вода в реках и озерах заметно потеплела

В местах для купания в Латвии вода стала теплее, в реках температура местами достигает +21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В Венте, а также в Лиелупе у Елгавы и выше по течению вода прогрелась до +20..+21 градуса, в Даугаве температура воды в основном составляет +17..+20 градусов, тогда как в Айвиксте, Гауе, Огре и Салаце — +17..+19 градусов.

В крупнейших озёрах утром температура воды составляет +16..+18 градусов, в море — от +13 градусов на Колке до +17..+19 градусов во многих местах на западном побережье Курземе и побережье Видземе, однако из-за ветра и течений температура воды в море может резко колебаться.

Ранее сообщалось, что с запада к Латвии приближается холодный атмосферный фронт и порывистый ветер, в ближайшие дни ожидается более прохладная и облачная погода, временами будет дождь. На следующей неделе возможны сильные дожди и повышение уровня воды в реках и озёрах.