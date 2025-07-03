Жители берегов Даугавы возмущены тем, что у них украли реку

У жителей берегов Даугавы закончилось терпение. В разгар лета, когда люди хотят отдыхать у реки, уровень воды в водохранилище Рижской ГЭС существенно понижен. Места для купания стали непригодными, а окружающая среда - непривлекательной. Такая ситуация повторяется уже несколько лет подряд, но в этот раз общество решило больше не молчать.

Тревога на берегу: открытое письмо президенту и правительству

3 июля жители берегов Даугавы направили открытое письмо президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, Министерству экономики, Министерству охраны окружающей среды и регионального развития, а также АО Latvenergo, выразив возмущение по поводу снижения уровня воды в водохранилище Рижской ГЭС именно в разгар купального сезона.

«Мы, жители берегов Даугавы, выражаем обеспокоенность тем, что уже многие годы именно летом, когда у школьников каникулы и отпуск, из Даугавы выпускают воду (что в PR-терминах Latvenergo называет "понижением уровня воды")», - говорится в письме.

Исчезают пляжи и распространяется неприятный запах

По данным жителей, уровень воды был снижен с 1 июля. Это не только лишает возможности купаться, но и значительно влияет на окружающую среду и привлекательность для туристов. Береговая линия выглядит заброшенной, появляется неприятный запах, который может свидетельствовать о возможных экологических угрозах.

Жители отмечают, что такие действия Latvenergo осуществляются «не считаясь с местным сообществом, туристическими предприятиями и гостями нашего района».

Latvenergo: учтены интересы всех сторон

АО Latvenergo сообщает, что с 1 июля по 11 августа уровень воды в водохранилище Рижской ГЭС снижается в связи с проведением двух строительных проектов: восстановлением верхних поверхностей опор водосброса Рижской ГЭС и ремонтом стены здания ГЭС под пешеходным мостом.

В ходе снижения уровня воды будут проводиться работы по восстановлению поврежденных железобетонных конструкций — удаление поврежденного бетона, очистка арматуры, установка дополнительной арматуры, обработка против коррозии и восстановление поверхности — в зоне изменяющегося уровня воды.

Кроме того, в этот период Агентство по недвижимости Министерства земледелия будет выполнять инженерно-защитные работы для предотвращения возможных паводков в Огре и предупреждения размыва автодороги А6.

Latvenergo отмечает, что снижение уровня воды осуществляется с разрешения Государственной службы охраны окружающей среды, а до начала работ велась координация с муниципалитетами.

Период проведения работ — июль и начало августа — выбран на основе рекомендаций муниципалитетов, чтобы максимально учесть интересы всех сторон и обеспечить качественный осмотр и ремонт гидротехнических сооружений в период между весной и осенью.

В заявлении также говорится: «Перед планируемым понижением уровня воды Latvenergo связывалось с муниципалитетами для учета их пожеланий по выбору оптимального месяца для гидротехнических работ, и июль-август был признан наиболее подходящим для всех сторон. Период снижения уровня воды выбран так, чтобы максимально сбалансировать интересы муниципалитетов, общественности и концерна, так как гидротехнические работы лучше всего проводить в период между весной и осенью».

Жители требуют изменений

В письме жители подчеркивают, что понимают важность работ, но не согласны с тем, что их проводят в ущерб их отдыху и качеству жизни. Они указывают на экономические потери — необходимость ездить на другие пляжи, отмену бронирований гостевых домов.

Их требование четко сформулировано: «Просим срочно обратить внимание на эту проблему и прекратить снижение уровня воды в летний сезон, найти альтернативные сроки для проведения работ, минимизируя ущерб обществу и окружающей среде». . Даугавa — не просто ресурс, а живая природа и ландшафт

В завершение письма жители подчеркивают, что Даугавa — это не просто источник электроэнергии, а живая, культурно-историческая и эмоциональная среда.

«Даугавa — это не просто ресурс для производства электроэнергии. Это наш дом, среда, детские воспоминания, живая природа и культурный ландшафт».

Они призывают государственные институты и Latvenergo уважать эту реальность и учитывать влияние хозяйственной деятельности на жизнь людей и природу, особенно в летние месяцы, когда Даугавa — это не просто название реки, а центр жизни.