А нам достаточно: синоптики огласили прогноз на сегодня

В пятницу в Латвии воздух прогреется до +17..+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность будет небольшая, но во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, она увеличится. В некоторых местах возможен кратковременный дождь.

Ветер будет умеренный, западный, северо-западный, в Видземе и Северной Латгалии с порывами до 15 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, вечером - слабый ветер. Температура воздуха повысится до +20..+21 градуса.

Погода будет определяться северо-восточным краем антициклона. Атмосферное давление 1015-1020 гектопаскалей на уровне моря.