Июнь в Латвии стал самым холодным с 2017 года

Средняя температура воздуха в июне этого года составила +14,5 градуса, что на 0,7 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В предыдущие семь лет июнь был теплее нормы, и первый месяц лета в этом году стал самым прохладным с 2017 года, когда средняя температура воздуха в июне составила всего +14,1 градуса.

В этом году май был даже на два градуса холоднее нормы, по сравнению с 15 месяцами подряд начиная с февраля 2024 года, когда средняя температура была выше нормы (показателей 1991-2020 годов).

Самая высокая температура воздуха в прошлом месяце была +27,1 градуса 16 июня в Добеле и Мерсрагсе, а самая низкая - +2,8 градуса - зафиксирована 1 июня в Мерсрагсе. В середине месяца были побит один рекорд холода и один рекорд тепла.

Количество осадков в июне было самым большим с 2020 года, в среднем по стране выпало 91,1 миллиметра, или 130 % месячной нормы. Больше всего осадков было в Мадоне - 146,5 миллиметра, а меньше всего - в Павилосте - 42,9 миллиметра.

Засуха и влажность в июне на большинстве станций были в пределах нормы, в то время как на нескольких станциях наблюдения в Видземе и Латгале июнь был умеренно влажным, а в Мадоне и Руиене - даже очень влажным.

Продолжительность солнечного сияния была меньше, чем в среднем за период 1991-2020 годов.

Самые сильные порывы ветра - 21,8 метра в секунду - наблюдались 24 июня в Лиепае.