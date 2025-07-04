Картофелеводы: в этом году урожай может быть хорошим на полях, которые уже взошли

В тех местах, где картофель взошел, несмотря на проливные дожди и наводнения в мае и июне, урожай может быть достаточно хорошим, сказала председатель Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Она отметила, что на некоторых полях все еще скапливается вода и есть участки, где картофель сгнил. Однако там, где вода скопилась после того, как картофель пророс, ситуация достаточно хорошая. Общее влияние погоды этого года на урожай картофеля пока предсказать невозможно, поскольку до уборки остается еще около двух месяцев.

Краукле добавила, что от дождей и наводнений значительно пострадали картофелеводы Яунпилса, Дигнайской волости и Варакляны. В Видземе в целом ситуация была очень разной, больше всего затопленных территорий было в Мадонском районе, но в этом районе нет крупных картофелеводов.

На вопрос о том, как картофелеводы могут справиться с непогодой, председатель союза ответила, что фермеры мало что могут сделать, и им остается только ждать, пока вода стечет и поля можно будет бороздить, а также принимать необходимые меры по защите растений.