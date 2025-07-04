Латвия обошла Эстонию: уровень жизни у нас теперь выше, чем у северного соседа

Это случилось. По уровню жизни Латвия впервые за многие годы обогнала Эстонию. Почему никто не бьет в литавры? Почему никто не соберет на площади у памятника Свободы многотысячный митинг?

Ситуация меняется

Когда латвийские хоккеисты завоевали на чемпионате мира третье место, тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать великую победу. А когда наконец-то обогнали Эстонию, никто и не заметил.

В Латвии любят смаковать свое отставание от других стран Балтии, и почему-то полностью игнорируют достижения страны. Уже давно принято считать, что ЛР сильно отстала чуть ли не по всем параметрам и говорить тут больше не о чем. То ли людям у нас нравится заниматься мазохизмом, то ли авторам, об этом пишущим.

Недавно опубликованные в ЕС цифры показывают, что ситуация меняется. Сейчас мы можем со всем основанием объявить, что Латвия по уровню жизни обогнала Эстонию.

Понятие относительное

Уровень жизни, конечно, понятие относительное и замерять его можно по-разному. На наш взгляд, один из важнейших показателей качества жизни – это так называемое «фактическое индивидуальное потребление» (AIC, от англ. Actual Individual Consumption).

Этот параметр включает в себя все товары и услуги, реально потребляемые домохозяйствами. Это потребление охватывает как товары и услуги, приобретаемые непосредственно самими домохозяйствами, так и услуги, предоставляемые некоммерческими организациями и государством для индивидуального потребления (например, здравоохранение и образование).

Для сравнения уровня жизни между разными странами обычно используют ВВП на душу населения – это важный и широко применяемый индикатор уровня экономического благосостояния стран, однако потребление на душу населения может быть более полезным для сравнения относительного уровня благосостояния людей в разных странах.

AIC на душу населения, впрочем, довольно тесно коррелирует с ВВП на душу населения, поскольку фактическое индивидуальное потребление является крупнейшей составляющей частью расходов в структуре ВВП.

Почетное второе место

В современном мире все просто – кто больше потребляет, тот и живет лучше. С этим трудно спорить. Тогда как с ВВП бывают перекосы – продукт, производимый в стране, может увеличиваться, но благосостояние народа при этом снижаться. Как, например, сейчас в России. Отчеты показывают, что ВВП в этой стране растет, но это лишь за счет производства танков и ракет. Это оружие потом сгорает на украинских фронтах, никаким образом не поднимая благосостояние населения, за исключением, конечно, тех, кто на этих военных заводах работает.

Так вот, по итогам 2024 года (цифры недавно опубликовал Eurostat) фактическое индивидуальное потребление в Эстонии равнялось 74% от среднего по ЕС. При этом были изучены страны ЕС плюс страны Европейской экономической зоны, а также страны-кандидаты в ЕС – всего 36 государств. В Латвии в 2024 году домохозяйства потребляли 76% от среднего по ЕС.

Годом ранее, в 2023 году, уровень потребления в Латвии и Эстонии был одинаков – 75% от среднего по ЕС. В 2022 году Латвия была в отстающих: 73% в ЛР и 78% – в Эстонии. В предыдущие годы Эстония Латвию по этому показателю всегда опережала.

Разница, конечно, в 2024 году между странами совсем небольшая, всего два процента. Но тем не менее: победа с минимальным счетом – это тоже победа.

А вот Литва ушла в отрыв. В 2024 году потребление в Литве составило 89% от среднего по ЕС.

Здесь, конечно, следует добавить, что своим успехом (второе место по уровню жизни среди стран Балтии) Латвия обязана не только своему росту, но и тому, что Эстония начала сбавлять обороты. Начиная с 2021 года AIC в этой стране стал снижаться. До этого он только рос.

Это еще раз показывает – ничто не вечно под луной. Страны, как и люди, могут становиться богаче, а потом – беднеть. Или наоборот – кому как повезет. Впрочем, напомним в сотый раз – все три страны Балтии уже на протяжении многих десятилетий находятся в своем экономическом развитии примерно на одном уровне. Если кто и отрывается, то на незначительные величины.

Идет выравнивание

А кто действительно сильно оторвался не только от Латвии, но и от большинства других стран Европы?

Есть такие счастливчики. Например, Люксембург. В 2024 году Люксембург занял первое место по уровню фактического индивидуального потребления (AIC) на душу населения среди всех 36 стран, включенных в это сравнение, превысив средний показатель по ЕС на 41%! За ним следовала Норвегия, входящая в ЕЭЗ с уровнем AIC на душу населения на 24% выше среднего по ЕС.

Высокий уровень потребления показывают также такие страны, как Нидерланды (120%), Германия (118%), Швейцария (115%), Бельгия (112%), Австрия (112%), Дания (108%), Франция (106%).

Внизу рейтинга среди стран ЕС – Венгрия (72%), Болгария (74%), Эстония (74%), Латвия (76%), Словакия (78%), Хорватия (78%).

Как и в случае с индексом объема ВВП на душу населения, рейтинг стран по индексу объема AIC на душу населения демонстрировал относительную стабильность в период с 2014 по 2024 год. Люксембург сохранял наивысший индекс объема среди стран ЕС на протяжении всего периода. В то же время Болгария имела самый низкий индекс объема за весь период, за исключением 2024 года, когда это место впервые с 2014 года заняла Венгрия.

Аналогично ВВП, разброс значений со временем сократился: в 2014 году наивысший индекс объема AIC на душу населения почти в три раза превышал наименьший, тогда как в 2024 году это соотношение снизилось до двукратного.