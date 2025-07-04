В четверг, 3 июля, на линии Рига–Елгава произошёл серьёзный инцидент: у нового электропоезда Škoda прямо во время движения отломился токоприёмник — пантограф.

Инцидент произошел около полудня на перегоне между Олайне и Торнякалнсом, рядом с бывшей остановкой «Атгазене».

Металлическая конструкция при падении ударилась о корпус вагона и упала на землю. Если бы пантограф попал в окно салона, последствия могли быть драматическими: «Реально существовал риск травм или даже гибели пассажиров», пояснил глава отдела расследования железнодорожных аварий Язепс Лукстс.

В результате происшествия движение поездов было нарушено более чем на шесть часов. Это не первый случай, когда повреждения контактной сети вызывают серьёзные сбои. Бюро по расследованию транспортных происшествий начало проверку. В ходе расследования оценят как техническое состояние контактной сети, так и саму конструкцию нового поезда.

Ведомство подчёркивает: хотя на этот раз обошлось без пострадавших, инцидент затронул движение пассажирских составов и создал потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

После первичной оценки будет принято решение о проведении углублённого расследования и возможной разработке мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.