Могли погибнуть пассажиры: пантограф отвалился и ударил по корпусу нового поезда Škoda 3 6751

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2025
В четверг, 3 июля, на линии Рига–Елгава произошёл серьёзный инцидент: у нового электропоезда Škoda прямо во время движения отломился токоприёмник — пантограф.

Инцидент произошел около полудня на перегоне между Олайне и Торнякалнсом, рядом с бывшей остановкой «Атгазене».

Металлическая конструкция при падении ударилась о корпус вагона и упала на землю. Если бы пантограф попал в окно салона, последствия могли быть драматическими: «Реально существовал риск травм или даже гибели пассажиров», пояснил глава отдела расследования железнодорожных аварий Язепс Лукстс.

В результате происшествия движение поездов было нарушено более чем на шесть часов. Это не первый случай, когда повреждения контактной сети вызывают серьёзные сбои. Бюро по расследованию транспортных происшествий начало проверку. В ходе расследования оценят как техническое состояние контактной сети, так и саму конструкцию нового поезда.

Ведомство подчёркивает: хотя на этот раз обошлось без пострадавших, инцидент затронул движение пассажирских составов и создал потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

После первичной оценки будет принято решение о проведении углублённого расследования и возможной разработке мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.

  • Е
    Ехидный
    4-го июля

    лет пятнадцать проводили конкурсы на закупку поездов !!!на деле оказалось ,что выбрали не лучшего , а ,я там думаю , самого хренового , но с самым большим откатом !!!!!

    65
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июля

    чешское дерьмо купили, жрите

    51
    5
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го июля

    Не всем же рашисткое дерьмо жрать.

    2
    24
Видео