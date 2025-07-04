«Мы в очереди — 800-е, кто-то - 1200-й…» Конкурс в 10-е классы в Риге сравнивают с «Голодными играми»

1 июля многие школы опубликовали результаты конкурса — и они шокировали сотни школьников и их родителей. Оказалось, что даже ученики с отличными результатами централизованных экзаменов и высокими годовыми оценками не попали ни в одну школу. Некоторые числятся в резерве под номером 800, а то и 1200, пишет la.lv.

Согласно информации агентства LETA, в этом году на учебу в 10-х классах при помощи нового электронного сервиса подали заявки 5279 учеников, всего было подано почти 40 000 заявлений.

В новом учебном году в Риге планируют открыть 158 классов — это примерно 4400 мест в 55 школах, шесть из которых являются гимназиями.

Цифры говорят сами за себя — около 1000 школьников (если быть точными — 879) не получили места ни в одной рижской школе.

Социальные сети и родительские чаты буквально взорвались: дети с хорошими и отличными оценками не прошли нигде! Некоторые подавались в 8 или даже 9 школ, но везде оказались в списке «резервистов».

Мать одной из учениц рассказывает, что ее дочь с итоговой средней оценкой 8 баллов и 217 баллами по централизованным экзаменам (85%, 70%, 62%) не прошла ни в одну из шести выбранных школ. Другие родители пишут, что их дети оказались в резерве под номерами в сотнях и даже тысячах. Один ученик — 490-й, другой — в списке с четырехзначным номером.

Многие возмущаются: почему ребенок, окончивший основную школу, не может получить общее среднее образование по месту жительства? Почему вместо этого ему приходится выбирать техникум или колледж и продлевать обучение на 4 года, выбирая профессию в 15 лет, когда он может быть к этому не готов?

Некоторые семьи, наученные горьким опытом, подают документы в школы Юрмалы или Елгавы. Например, дочь одной семьи, не поступив в Риге в прошлом году, теперь каждый день ездит на учебу в Елгаву на поезде.

Руководитель учебного отдела одной из рижских школ анонимно призналась: «Такой хаос происходит уже второй год. Это огромный стресс для детей, родителей и учителей. Все это можно было бы предотвратить, если бы ответственные инстанции действительно работали, а не строчили отписки».

В некоторых окрестностях Риги, например, в Ропажском крае, действуют собственные правила — допустим, мотивационные письма или порог годовых оценок. Но при поступлении в 10-й класс рижские и пригородные дети находятся в равных условиях — льгот для «местных» нет. Так, в популярной Улброкской средней школе уже более 80 заявлений, а при этом планируется открыть всего два 10-х класса.