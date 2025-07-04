Baltijas balss logotype

Никогда больше! В Риге почтили память жертв Холокоста

Наша Латвия
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

84 года назад в Риге была запущена страшная машина нацистов по истреблению мирных жителей, вся "вина" которых заключалась только в том, что они были евреями.

"Эта одна из самых трагических страниц в истории Латвии", - признала спикер Сейма Дайга Миериня на митинге памяти жертв Холокоста у мемориала на месте сожженной хоральной синагоги. 4-го июля в Латвии отмечают день памяти жертв Холокоста. Именно 4-го июля 1941-го года нацисты при активном участии местных приспешников в здание синагоги были согнаны евреи из окрестных домов - женщины, старики, дети, - и заживо сожжены. Так начинался геноцид еврейского народа в Латвии. Затем были Румбула, Шкеде, Бикерниеки... Холокост унес жизни более 70 тысяч евреев Латвии и не менее 10 тысяч евреев других европейских стран, которые были привезены на латвийскую землю для истребления.

Спикер Сейма Дайга Миериня и премьер Эвики Силиня призвали никогда не забывать о случившемся, помнить эти уроки истории, рассказывать это детям, чтобы такое никогда больше не повторилось!

В митинге памяти участвовали руководители Совета еврейских общин Латвии, члены президиума Сейма, депутаты Сейма и Рижской думы, представители общественных организаций, министры правительства Силини, главы дипломатических представительств в Латвии.

По завершению митинга раввин прочел поминальную молитву "Кадиш".

#холокост
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • A
    Aleks
    4-го июля

    У В,В.Жириновского 6 человек из семьи погибли в Холокосте,поэтому уж ему то можно верить. ,,Сами же организовали убийство своих,чтобы потом этим пользоваться,,,И ведь он прав,если вспомнить,кто отвечал у Гитлера за уничтожение евреев на постсоветском пространстве-этнический еврей Розенберг,да и его начальник Эйхман был немцем как Эрдоган турком. Латыши тут были только исполнителями. Да и на одной из конференций ,посвященных Холокосту,Жириновский заявил,что антисемитизм-дело самих евреев и привел факты. Не зря ж Лайтман,глава международной Каббалы ,Израиль,предупреждает:Если евреи не объединяться,то их в мире останется 1-2 человека.А против кого,то смотри выше...

    10
    12
  • A
    Aleks
    Aleks
    4-го июля

    Не любят евреи когда о них говорят😀😂Лучше о русских да о латышах,а мы ж прошли Холокост (далеко не все) и тихо будем делать гешефт,пока латыши (или не латыши!?) и русские выносят друг другу мозг.Об этом тоже говорил Жириновский...Вот и растет антисемитизм,взращенный самими же евреями.Ничему жизнь не учит.👽

    6
    11
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Мэр Огре в каске СС и гитлеровским приветствием тоже почтил память?👅

    34
    4
Видео