84 года назад в Риге была запущена страшная машина нацистов по истреблению мирных жителей, вся "вина" которых заключалась только в том, что они были евреями.

"Эта одна из самых трагических страниц в истории Латвии", - признала спикер Сейма Дайга Миериня на митинге памяти жертв Холокоста у мемориала на месте сожженной хоральной синагоги. 4-го июля в Латвии отмечают день памяти жертв Холокоста. Именно 4-го июля 1941-го года нацисты при активном участии местных приспешников в здание синагоги были согнаны евреи из окрестных домов - женщины, старики, дети, - и заживо сожжены. Так начинался геноцид еврейского народа в Латвии. Затем были Румбула, Шкеде, Бикерниеки... Холокост унес жизни более 70 тысяч евреев Латвии и не менее 10 тысяч евреев других европейских стран, которые были привезены на латвийскую землю для истребления.

Спикер Сейма Дайга Миериня и премьер Эвики Силиня призвали никогда не забывать о случившемся, помнить эти уроки истории, рассказывать это детям, чтобы такое никогда больше не повторилось!

В митинге памяти участвовали руководители Совета еврейских общин Латвии, члены президиума Сейма, депутаты Сейма и Рижской думы, представители общественных организаций, министры правительства Силини, главы дипломатических представительств в Латвии.

По завершению митинга раввин прочел поминальную молитву "Кадиш".