Новые окна, отопление, утепление — ЕС даст Латвии почти 200 млн евро

Дата публикации: 05.07.2025
Новые окна, отопление, утепление — ЕС даст Латвии почти 200 млн евро
ФОТО: Unsplash

Из Социального климатического фонда Европейского союза уязвимым домохозяйствам на реализацию мелкомасштабных мероприятий по повышению энергоэффективности и обновлению частных домов предусмотрена поддержка в размере 198,64 миллиона евро, говорится в Социальном климатическом плане, сообщает ЛЕТА.

В плане указано, что показатели энергетической бедности свидетельствуют о большом количестве домохозяйств с низким качеством жилья. Особенно актуальна эта ситуация в сельской местности и в семьях с низкими доходами, которым не хватает ресурсов для инвестиций в реновацию зданий.

Планируемые инвестиции принесут прямую пользу домохозяйствам с низкими доходами, находящимся в зоне риска энергетической бедности и уязвимости.

В Латвии большая часть населения живёт в принадлежащей им недвижимости вне зависимости от уровня дохода, что создаёт существенные проблемы с реновацией жилья. Владельцам жилья с низкими доходами зачастую трудно финансировать работы по улучшению энергоэффективности и условий проживания.

Как подчёркивается в плане, мероприятия по улучшению энергоэффективности небольшого масштаба имеют решающее значение, учитывая нынешнее состояние жилья и медленные темпы обновления. Многие здания устарели и не являются энергоэффективными, что увеличивает потребление энергии и расходы жителей.

Во многих случаях владельцы квартир самостоятельно инвестируют в замену окон или отопительных систем. Уязвимым жителям часто не хватает средств на такие улучшения, из-за чего их условия проживания могут быть хуже, чем в других квартирах того же здания.

Даже небольшие улучшения, например, утепление, замена окон или установка эффективных отопительных систем, могут значительно снизить потребление энергии и улучшить условия жизни.

Цель инвестиций — снизить риск энергетической бедности для уязвимых домохозяйств, особенно когда сложные мероприятия по повышению энергоэффективности невозможны. Планируется финансировать замену окон, внутреннюю теплоизоляцию, замену отопительных установок на безэмиссионные, подключение к централизованному отоплению, если это технически возможно.

Также поддержка предусмотрена для мероприятий по реновации частных домов — утепление фасадов, мансард, подвалов, переход от отопления на ископаемом топливе и твёрдой биомассе к решениям на возобновляемых источниках энергии или к централизованному теплоснабжению.

Указывается, что у домохозяйств, сталкивающихся с энергетической бедностью, может не быть доступа к точной информации и ресурсам для сокращения потребления энергии. Для обеспечения доступности консультаций и помощи с документацией предусмотрено создание службы "одного окна", которая обеспечит централизованный и упрощённый доступ к поддержке.

Поддержка будет доступна 9273 домохозяйствам: 3973 – на реализацию энергоэффективных мероприятий в частных домах, 5300 – в квартирах многоквартирных домов.

Общий бюджет программы составляет 198,64 миллиона евро: из них 148,98 миллиона евро — из Социального климатического фонда и 49,66 миллиона евро — национальное софинансирование.

Мероприятия планируется реализовать в период с 2027 по 2031 год.

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    Ну вот и до заброшенных и полсгнивших отцовских хуторов добралась европейская халява.

    22
    2

