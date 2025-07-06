Baltijas balss logotype

Голодные танцы: праздник песни снова критикуют за еду 7 6793

Дата публикации: 06.07.2025
Голодные танцы: праздник песни снова критикуют за еду

Едва начался очередной Праздник песни и танца, как в соцсетях, особенно на платформе «X», началась волна возмущений из-за питания для участников.

Родители и сами подростки жалуются: еда не просто скудная, а порой и вовсе не подходит для молодых танцоров и певцов, которые выкладываются на репетициях с утра до вечера.

Одна из родительниц, Илзе, в сердцах написала на «X»: «Организаторы явно не в курсе, что нужно детям! Завтрак — размороженный маффин и кусок самого дешевого сыра, да еще с соевым привкусом. Это что, еда для подростков, которые весь день танцуют? Хоть бы хлеб положили! А ужин? Миска солянки, ломтик хлеба и вода. Это меню для офисной тети на диете, а не для 15-летних, которые пашут с 8 утра. И где теплый чай? Дети мокрые, уставшие, а им суют холодную воду. Безобразие!»

Илзе не одна в своем гневе. Проблема усугубляется тем, что фестиваль проходит в Межапарке, где поблизости почти нет мест, чтобы купить нормальную еду по разумной цене. А меню, которое предлагают организаторы, вызывает у многих только горькую усмешку. «Гречка, соус с четырьмя кусочками мяса и свекла с майонезом — это что, серьезно? Свекла еще и одежду пачкает! Тому, кто это придумал, надо бы в лоб дать», — продолжает Илзе. Она добавляет, что после таких «праздников» дети выглядят, будто их только что освободили из плена: измотанные, голодные, с ввалившимися глазами.

В соцсетях мнения разделились. Кто-то считает, что критика преувеличена: «Ездила с хором старшеклассников, никто особо не жаловался. Да, тяжело, но не до такой степени, как тут расписывают», — пишет одна из пользовательниц.

Другие же поддерживают недовольство: «Ужин — два кусочка хлеба, вакуумное мясо и морковка. Это что, пиршество?»

«Я сама была в шоке от этого ‘завтрака’. Мой 16-летний сын ест за раз в три раза больше, а тут еще и репетиции!»

Есть и те, кто вспоминает прошлое: «20 лет назад было то же самое. Хлеб с дешевой колбасой — и вперед, на сцену. Ничего не изменилось». Другой пользователь добавляет: «Танцы на этом празднике — как в тумане. Постоянный голод и головокружение. Я ничего толком не помню, кроме усталости».

Критики указывают, что организаторы могли бы брать пример с питания для спортсменов, у которых нагрузки схожи. «Меню должно быть сытным, с белком и углеводами, а не пресная еда без соли и сахара», — пишет один из комментаторов. Еще одно предложение — ввести купоны на еду, чтобы участники могли выбирать, что им по вкусу, вместо стандартной миски гречки и ненавистной свеклы.

Не обошлось и без сарказма: «Где патриотизм? Скоро приедут наши политики, их надо встречать с речами и овациями, а вы тут про еду ноете!» — иронизирует один из пользователей. Другой добавляет: «В школах обед для детей стоит 2,31 евро, а тут за 6,50 — миноги в меню, что ли?»

Праздник песни и танца — это гордость и традиция, но, похоже, организаторам пора всерьез задуматься о том, чтобы участники не только пели и танцевали, но и были сыты. Иначе вместо праздника получится марафон на выживание.

(7)
  • Лк
    Летучий корабль
    7-го июля

    Нужно пиршество? Просто калорийная и обычная еда.

    4
    1
  • К
    Кайзер
    7-го июля

    Плясание танца на полный желудок - это не дело ! © Народная мудрость.

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    Да, это вам не времена оккупации! Это та реальность, в которой живёте вы и ваши дети. То, что происходит в это время следует не ругать и не бить кому то в лоб, а надо радоваться тому, что есть сейчас, потому что не только у вас, но и ваших детей может не быть и этого!

    22
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    Руби бабло! Трави детей!

    21
    5
  • П
    Процион
    7-го июля

    В советское время, когда я участвовал в Празднике песни, никакой кормёжки не было. Родители давали с собой «тормозок»: бутерброды и чем-нибудь их запить — и всё. Но пели громко и весело. От государства получали удостоверение участника, по которому можно было бесплатно ездить в транспорте, и то злые тётки кондукторши ругались. Спасибо хоть, что не высаживали.

    13
    13
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    надо во всем видеть позитив !!!хреновая жратва это мелочь , а ведь кто-то не слабо поднялся на этой хавке !!!не канючьте , а порадуйтесь за людей !!!

    25
    6
  • Д
    Дед
    7-го июля

    Не нравится столовка идите есть в ресторан. Как будто те, кто участвует в этом шабаше, какие то герои. С какого с моих налогов содержать этих певунов и танцунов пидрилалайки. Это их хобби, пусть сами его и оплачивают.

    55
    5
