Не квартира, а электричка: он платит за электричество в 45 раз больше, чем сосед!

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2025
Latvijas Avīze
Не квартира, а электричка: он платит за электричество в 45 раз больше, чем сосед!

«Сосед платит 5 евро, я – 85 евро в месяц...» — таким горьким признанием поделился в эфире телеканала TV24 в программе «Uz līnijas» один из зрителей, который годами вынужден платить непомерно высокую цену за электроэнергию только потому, что его дом находится недалеко от инфраструктуры Латвийской железной дороги.

«Есть Латвийская железная дорога и многие другие поставщики электроэнергии, которые также предлагают свои цены. Но я живу в частном доме, который находится вблизи стратегических железнодорожных линий Латвийской железной дороги. Латвijas Dzelzceļš заключил здесь 20 или 30 лет назад дорогой договор, чтобы только электропоездам хватало электроэнергии, не интересуясь, смогут ли жители платить или нет. Но перейти на более дешевого поставщика мы не можем, потому что железная дорога не разрешает другим компаниям поставлять электроэнергию по своим линиям – тогда им придется заключать договор, а этого никто не хочет. Фактически мы сейчас в заложниках. Сосед, который живет в соседнем поселке, имеет другого поставщика. Он платит 5 евро в месяц, а я плачу 85 евро в месяц. Даже используемые нами приборы одинаковы», – отметил зритель.

Председатель Совета Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола признала, что такая ситуация действительно существует и над ее решением работают. «В данном случае я считаю, что ситуация довольно неприятная, и нужно признать, что решение уже находится в процессе разработки».

Озола пояснил, что в Латвии работает десять операторов распределительных систем. Более 90% пользователей подключены к «Sadales tīklam», но часть — к меньшим операторам, в том числе к Латвийским железным дорогам. Именно в эти небольшие системы часто попадают отдельные домохозяйства, которые не по своей воле остаются ограниченными в выборе поставщика электроэнергии.

«К сожалению, да, возможности перейти и выбрать более подходящего поставщика электроэнергии были ограничены. Эти потребители не имели возможности выбрать поставщика, свободно переходить и, скажем, выбрать того, кто был бы выгоднее, с лучшими ценами», — указала Озола.

Она подчеркнула, что решение уже находится в процессе разработки и есть надежда, что ситуация может улучшиться уже в этом году. «Конечно, жители будут платить этот распределительный тариф — в данном случае это распределительный тариф Латвийских железных дорог на электроэнергию, — но рыночную цену можно будет выбрать».

#электричество #тарифы
  VS
    Vad Sorry
    6-го июля

    А я считаю это нарушение права человека на жизнь, и воровство, в данном случае просто рэкет, когда кто-то пользуется без исходностью и продает что стоит 5 за 85,; ? И виновных нет? Тогда зачем в Латвии столько чиновников? Это вообще какая-то аномалия, в любой другой стране, там бы такие штрафы этим компаниям закатали и аннулировали все договоры которые противоречат стандартам

  П
    Процион
    6-го июля

    Вообще-то 85:5=17, а не 45.

  К
    Кайзер
    Процион
    6-го июля

    Арифметика это москальская лже наука, пережиток совка и чёрная печать оппукации, навязанная Великой Нации коммунистами, с целью отвлечь их от пения песен и плясания танцев !

  Ж
    Жевотек
    Процион
    7-го июля

    Всего в 17 раз больше, чего шумит?

