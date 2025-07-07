Жительница Латвии высмеяла людей в возрасте 40-50 лет, получающих минимальную зарплату, о чем выложила ролик в "тиктоке". Видео автора под ником Mary Astalovskaya набрало свыше 50 тысяч просмотров.

"Сегодня поговорим о ребятах, которые сообщают, что в Латвии средняя зарплата 700 евро. Я не знаю откуда они это берут, потому что даже если сильно постараться и проводить опрос среди моих знакомых, что заняты неквалифицированным трудом, денег выходит больше. Реально побольше!", - заявила блогер.

"Я не работаю "фулл-тайм" (на полную ставку - прим. ред.), и то зарабатываю больше 700 евро. Мне хочется задать вопрос, как вы так сильно постарались, что ваши доходы не растут? То есть, из-за инфляции они уменьшаются. Мне интересно, что такого надо сделать, что твой доход за 30 лет рабочей жизни никак не вырос?" - удивилась блогер.

И заявила, что "они ничего не делали". "Чего они делали? Ответ лежит в самом вопросе. Да ничего они, естественно, не делали! Поэтому они достигли таких негативных результатов к своим преклонным годам", - вынесла вердикт латвийка. Ролик набрал свыше 50 тысяч просмотров, 550 лайков и 660 комментариев.

Вот что пишут люди в комментариях к видео: