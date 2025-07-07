скриншот
Жительница Латвии высмеяла людей в возрасте 40-50 лет, получающих минимальную зарплату, о чем выложила ролик в "тиктоке". Видео автора под ником Mary Astalovskaya набрало свыше 50 тысяч просмотров.
"Сегодня поговорим о ребятах, которые сообщают, что в Латвии средняя зарплата 700 евро. Я не знаю откуда они это берут, потому что даже если сильно постараться и проводить опрос среди моих знакомых, что заняты неквалифицированным трудом, денег выходит больше. Реально побольше!", - заявила блогер.
"Я не работаю "фулл-тайм" (на полную ставку - прим. ред.), и то зарабатываю больше 700 евро. Мне хочется задать вопрос, как вы так сильно постарались, что ваши доходы не растут? То есть, из-за инфляции они уменьшаются. Мне интересно, что такого надо сделать, что твой доход за 30 лет рабочей жизни никак не вырос?" - удивилась блогер.
И заявила, что "они ничего не делали". "Чего они делали? Ответ лежит в самом вопросе. Да ничего они, естественно, не делали! Поэтому они достигли таких негативных результатов к своим преклонным годам", - вынесла вердикт латвийка. Ролик набрал свыше 50 тысяч просмотров, 550 лайков и 660 комментариев.
Вот что пишут люди в комментариях к видео:
- "У нормального латыша в Латвии пенсия 800 евро, зарплата 1500 евро", - считает Sergejs Rukulis,
- "Мне 65. На руки 3500 евро уже 10 лет и не у кормушки", - поделился Эдгарс.
- "Работая в LDz (Латвийская железная дорога), я получал 500-700 евро", - написал Максометр,
- "Что нужно сделать? Быть работающим пенсионером которому не защитили рабочий стаж за период советского времени", - пишет Глория,
- "Вам надо сохранить это видео, и просмотреть, когда Вам будет 40 и более лет" - отметила Анеле,
- "Строитель и 600 евро получаю", - поделился Шурик,
- "Минималки только у русских", - считает Тырлмырл,
- "Не знаю никого кто меньше 1500 евро получает в Латвии на руки, даже без высшего образования", - уверен Асакас,
- "Мой молодой человек получает только 900 до вычета налогов, на руки и получается 700", - написала Анна,
- "Девушка, приглашаю вас к нам в больницу поработать , сутками со всеми человеческими факторами, доказательная база моя зарплата", - отметила Жанна,
- "Попытаюсь вам объяснить на своём примере, работая на заводе 10 лет и получая нормальную зарплату за квалификацию и выслугу в один момент завод закрывают, так как в Европе он оказался не нужен, и я оказался на улице, как то так, и пробуя найти работу в возрасте меня не хотят брать потому как нужны молодые и здоровые", - поделился Олег,
- "Помощник воспитателя получает 800 евро на бумаге, до вычета налогов. Педагоги в дет саду на бумаге 1450 евро. Уборщица в детском саду 740 евро на бумаге. Дворник 740 евро на бумаге. И таких работ много. Секретарь в дет саду 500 евро на бумаге, правда работает 5 часов в день", - написала Светлана.
