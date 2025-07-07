Baltijas balss logotype

«Чего вы достигли к своим преклонным 40-50 годам?» Латвийка высмеяла людей с минимальной зарплатой

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
скриншот

скриншот

Жительница Латвии высмеяла людей в возрасте 40-50 лет, получающих минимальную зарплату, о чем выложила ролик в "тиктоке". Видео автора под ником Mary Astalovskaya набрало свыше 50 тысяч просмотров.

"Сегодня поговорим о ребятах, которые сообщают, что в Латвии средняя зарплата 700 евро. Я не знаю откуда они это берут, потому что даже если сильно постараться и проводить опрос среди моих знакомых, что заняты неквалифицированным трудом, денег выходит больше. Реально побольше!", - заявила блогер.

"Я не работаю "фулл-тайм" (на полную ставку - прим. ред.), и то зарабатываю больше 700 евро. Мне хочется задать вопрос, как вы так сильно постарались, что ваши доходы не растут? То есть, из-за инфляции они уменьшаются. Мне интересно, что такого надо сделать, что твой доход за 30 лет рабочей жизни никак не вырос?" - удивилась блогер.

И заявила, что "они ничего не делали". "Чего они делали? Ответ лежит в самом вопросе. Да ничего они, естественно, не делали! Поэтому они достигли таких негативных результатов к своим преклонным годам", - вынесла вердикт латвийка. Ролик набрал свыше 50 тысяч просмотров, 550 лайков и 660 комментариев.

@mary.astalovskaya

А какая зарплата у тебя в Латвии?

♬ оригинальный звук - Astalovskaya

Вот что пишут люди в комментариях к видео:

  • "У нормального латыша в Латвии пенсия 800 евро, зарплата 1500 евро", - считает Sergejs Rukulis,
  • "Мне 65. На руки 3500 евро уже 10 лет и не у кормушки", - поделился Эдгарс.
  • "Работая в LDz (Латвийская железная дорога), я получал 500-700 евро", - написал Максометр,
  • "Что нужно сделать? Быть работающим пенсионером которому не защитили рабочий стаж за период советского времени", - пишет Глория,
  • "Вам надо сохранить это видео, и просмотреть, когда Вам будет 40 и более лет" - отметила Анеле,
  • "Строитель и 600 евро получаю", - поделился Шурик,
  • "Минималки только у русских", - считает Тырлмырл,
  • "Не знаю никого кто меньше 1500 евро получает в Латвии на руки, даже без высшего образования", - уверен Асакас,
  • "Мой молодой человек получает только 900 до вычета налогов, на руки и получается 700", - написала Анна,
  • "Девушка, приглашаю вас к нам в больницу поработать , сутками со всеми человеческими факторами, доказательная база моя зарплата", - отметила Жанна,
  • "Попытаюсь вам объяснить на своём примере, работая на заводе 10 лет и получая нормальную зарплату за квалификацию и выслугу в один момент завод закрывают, так как в Европе он оказался не нужен, и я оказался на улице, как то так, и пробуя найти работу в возрасте меня не хотят брать потому как нужны молодые и здоровые", - поделился Олег,
  • "Помощник воспитателя получает 800 евро на бумаге, до вычета налогов. Педагоги в дет саду на бумаге 1450 евро. Уборщица в детском саду 740 евро на бумаге. Дворник 740 евро на бумаге. И таких работ много. Секретарь в дет саду 500 евро на бумаге, правда работает 5 часов в день", - написала Светлана.
  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го июля

    Если ты такая боххатая, то почему твой телефон в лизинг и выглядишь и одета как чмо

    41
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го июля

    Эта тупорылая зарабатывает ротиком стоя на коленях?

    57
    5
  • NK
    Nat Kool
    8-го июля

    Рижская социальная служба. Инсректор 900 евро на руки. Высшее образование обязательно.

    36
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го июля

    Спрашивается ну зачем слушать тех, кто в состоянии насосать себе на приличное содержание!

    183
    10
  • AS
    Antons Sobakins
    8-го июля

    А вообще её бы в 90ые отправить, пускай развивается к 40 годам 🤣🤣🤣🤣 Такая примудрая, а как экономический кризис придет, так по другому запоёт о саморазвитии.

    170
    6
  • AS
    Antons Sobakins
    8-го июля

    Да разные у всех зарплаты. Молодым платят около 1000-1500 пожилими 200- 700 ну понятно что есть исключения и их тоже много.

    41
    5
  • П
    Процион
    8-го июля

    Ну, в чём-то она права. Моя жена отработала в Латвии со студенческой скамьи до самой пенсии. И что в результате? Сегодня еë пенсия меньше 500€.

    57
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го июля

    еще одна хутор соска поносит ртом. bлядей за 30 лет нарожали

    113
    9
  • JM
    Jevgenijs Mezencevs
    8-го июля

    Латвийка- звучит гордо! Прямо как подвид какой-нибудь птицы. Без мозгов… Чтобы упрекать в чём-то состоявшихся людей надо иметь жизненную мудрость, но что это такое мокрощелка не имеет никакого понятия. Но ничего, жизнь научит и скорректирует мышление.

    194
    6
  • 7-го июля

    Судя по всему она на госслужбе работает ,так всем платят,даже бездельникам. Пусть в частную фирму устроится! Там на не полный день не берут на работу(если только родственница чья то),там деньги умеют считать,так как налоги надо,как за полные дни.

    166
    4
  • Д
    Дед
    7-го июля

    Деточка, такой как ты мы уже были, а такими , как мы тебе еще предстоит, и дай тебе Бог, чтобы ты была успешнее нас.

    244
    4
